Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk'ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:28

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk'ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos'un dillere destan düğünü için geri sayım başladı! Üstelik bu görkemli organizasyonun merkezinde bir Türk var! Emir Uyar, Venedik'teki otelinde misafirleri ağırlamaya hazırlanırken, kulislerde konuşulan özel talepler ve gizemli davetli listesi merak uyandırdı. Fransız Rivierası'nda bekarlığa veda partileri, Bodrum'da dillere destan düğün planları ve Zeynep Yılmaz'ın evlilik sinyali derken sosyete dünyası bu hafta adeta kaynıyor! Bülent Cankurt'un kaleminden çok konuşulacak gelişmeler…

BÜLENT CANKURT
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk’ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...

Önceki gün bir mekanda ünlü iş insanı Emir Uyar ile karşılaştım. Venedik'teki dünyaca ünlü otelin de sahibi olan Emir Bey, harıl harıl Jeff Bezos'un düğününe hazırlandıklarını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk’ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...

Biliyorsunuz, dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik'te teknesinde evlenecek ve misafirleri de Emir Uyar'ın otelinde kalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk’ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...

26-29 Haziran arasında yapılacak düğün için Bezos'un otelini tamamen kapattığını söyleyen Emir Bey, Bezos'un konukları için çok özel istekleri olduğundan çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Konaklayacak kişilerin, dünyanın en ünlü ve en zenginleri olduğunu da belirten Emir Bey, "Onlara otelimizde Türk misafirperverliğini de gösterip çok mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk’ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...

O yüzden de bütün ekip düğüne hazırlanıyoruz" dedi. Bu arada konukların isimleri ve Bezos'un istekleri konusunda ise adeta ser verdi sır vermedi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk’ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...

Bu düğünün, Venedik'te 11 yıldır Türk bayrağını dalgalandıran Emir Uyar'ın başarı hanesine bir çentik daha atacağına şüphe yok. Bravo...