Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:28
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos düğününü bir Türk'ün otelinde yapıyor! Hazırlıklar sır gibi saklanıyor...
Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos'un dillere destan düğünü için geri sayım başladı! Üstelik bu görkemli organizasyonun merkezinde bir Türk var! Emir Uyar, Venedik'teki otelinde misafirleri ağırlamaya hazırlanırken, kulislerde konuşulan özel talepler ve gizemli davetli listesi merak uyandırdı. Fransız Rivierası'nda bekarlığa veda partileri, Bodrum'da dillere destan düğün planları ve Zeynep Yılmaz'ın evlilik sinyali derken sosyete dünyası bu hafta adeta kaynıyor! Bülent Cankurt'un kaleminden çok konuşulacak gelişmeler…