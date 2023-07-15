Giriş Tarihi: 15.07.2023 06:39
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
06:51
"Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!
Ne demişti Müslüm Gürses şarkısında? "Yakarsa dünyayı garipler yakar..." Ben de diyorum ki; kurtarırsa dünyayı yine garipler kurtarır! İlhamımı, 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir'den aldım. Elime onun ailesiyle birlikte çekilen bir çocukluk fotoğrafı geçti. Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir ailenin ferdiydi Ömer Halisdemir. Kıt kanaat okuyabilmişti. Belli ki en büyük fakirliğin, 'vatanı kaybetmek' olduğu öğretilmiş ona… Gözünü kırpmadan hainlerin üzerine yürümüş, sözde komutanlarını alnının ortasından vurup yere sermiş, sonra da şehadet şerbetini içmişti... Belki de ölümlerin en hayırlısı ona nasip olmuştu... Hakkını helâl et aslanım, yiğidim!