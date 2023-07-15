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Haberler Galeri "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 06:51

"Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Ne demişti Müslüm Gürses şarkısında? "Yakarsa dünyayı garipler yakar..." Ben de diyorum ki; kurtarırsa dünyayı yine garipler kurtarır! İlhamımı, 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir'den aldım. Elime onun ailesiyle birlikte çekilen bir çocukluk fotoğrafı geçti. Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir ailenin ferdiydi Ömer Halisdemir. Kıt kanaat okuyabilmişti. Belli ki en büyük fakirliğin, 'vatanı kaybetmek' olduğu öğretilmiş ona… Gözünü kırpmadan hainlerin üzerine yürümüş, sözde komutanlarını alnının ortasından vurup yere sermiş, sonra da şehadet şerbetini içmişti... Belki de ölümlerin en hayırlısı ona nasip olmuştu... Hakkını helâl et aslanım, yiğidim!

YÜKSEL AYTUĞ
Dünyayı garipler kurtarır 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Ne demişti merhum Müslüm Gürses şarkısında? "Yakarsa dünyayı garipler yakar..." Öyle de olmuyor mu zaten? Ama kurtarırsa dünyayı yine garipler kurtarır. Bu söz de benden.

Dünyayı garipler kurtarır 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

İlhamımı 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir'den aldım. Elime onun ailesiyle birlikte çekilen bir çocukluk fotoğrafı geçti.

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Dünyayı garipler kurtarır 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir ailenin ferdiydi Ömer. Kıt kanaat okuyabilmişti. Belgesi, dizlerindeki yamalardı işte. Belli ki en büyük fakirliğin, "vatanı kaybetmek" olduğu öğretilmişti ona. Hem aile hem de asker ocağında...

Dünyayı garipler kurtarır 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Onun için komutanının "Bu işin ucunda şehitlik var Ömer'im, hakkını helal et" sözüne sadece tek bir karşılık vermişti: "Emredersiniz komutanım."

Dünyayı garipler kurtarır 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Sonra... Sonrası hepimizin malumu... Gözünü kırpmadan hainlerin üzerine yürümüş, sözde komutanlarını alnının ortasından vurup yere sermiş, sonra da şehadet şerbetini içmişti... Belki de ölümlerin en hayırlısı ona nasip olmuştu...

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