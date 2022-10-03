Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

-Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünden mezunsunuz. Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Neden oyuncu olmak istediniz?

- 17 yaşımdayken tanıştım bu sektörle ve birçok reklamda yer aldım. Mekanik oyunculukla tanıştım diyebilirim aslında. Bütün bunlar olurken bir yandan çizim yapıyor ve bir şeyler üretmekten zevk alıyordum. Gördüklerimi okulum sayesinde kâğıda ve çamura aktarmayı öğrendim. Yine eş zamanlı oyunculuğun içine iyice girdikçe aslında bir materyal olmadan da üretebilmeyi sadece bedenimi kullanarak üretmeyi keşfettim ve her gün öğreniyorum.