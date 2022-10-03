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Haberler Galeri Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 10:37

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

Genç oyuncu Selin Sezgin, yeteneği, güzelliği bir yana, iyi kalpli ve içten… Selin Sezgin yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Selin Sezgin'i reklam filmlerinden tanıyoruz. Son olarak 'Canım Annem' dizisinde karşımıza çıkan güzel oyuncuyla hakkında merak edilenleri konuştuk. Selin Sezgin, GÜNAYDIN okuyucuları için çok özel açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncuyla; sektörü, yer aldığı projeyi, günlük rutinlerini ve daha pek çok şeyi konuştuk. İşte Selin Sezgin'in en içten açıklamaları…

BERNA ÇAĞLARER
Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

Doğallığı ve samimiyetiyle farkını gösteriyor… Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Selin Sezgin'le GÜNAYDIN okuyucuları için samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Selin Sezgin, güzellik sırlarını tüm samimiyetiyle anlattı. İşte merak edenler için Selin Sezgin'in bilinmeyenleri…

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

-Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünden mezunsunuz. Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Neden oyuncu olmak istediniz?

- 17 yaşımdayken tanıştım bu sektörle ve birçok reklamda yer aldım. Mekanik oyunculukla tanıştım diyebilirim aslında. Bütün bunlar olurken bir yandan çizim yapıyor ve bir şeyler üretmekten zevk alıyordum. Gördüklerimi okulum sayesinde kâğıda ve çamura aktarmayı öğrendim. Yine eş zamanlı oyunculuğun içine iyice girdikçe aslında bir materyal olmadan da üretebilmeyi sadece bedenimi kullanarak üretmeyi keşfettim ve her gün öğreniyorum.

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Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

-Sizi hep güzel projelerde izledik. Canlandıracağınız karakterlere nasıl hazırlanıyorsunuz?

-Öncelikle senaryoya ve karakterin beni ne kadar tatmin edeceğine bakıyorum. Çok fazla gözlemliyorum. Rutinimde olan ne varsa "O"nun gözünden yorumlayıp empati kurmaya çalışıyorum. 'Canım Annem' de beni en çok heyecanlandıran ikiz karakteri canlandıracak olmamdı. Yaptığım her şeyi ikiye katlamam gerekti ve bu beni olumlu anlamda epey zorladı.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

-'Canım Annem' dizisinde 'Nazlı' rolüne hayat veriyorsunuz. Günlük dizi çekmek zor mu?
-Günlük dizi temposuna uymak, çekmek çok zor ama keyifle yapıyoruz. Yaptığımız iş zaten genel olarak zor. Günlük dizide her şeyin normalden birkaç kat daha hızlı olması gerektiğini düşünün. Haftada 5 bölüm çekiyoruz ve başrol olarak bunun büyük bir çoğunluğunda varım ekiple bir çalışıyorum diyebilirim. Projenin başında iki karakteri canlandırdığımdan da mütevellit yollarda yastığımla geziyordum. 😊

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!

-Bu kadar yoğun tempoda kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?
-Set araları bir şeyler izliyorum ya da müzik dinleyerek uzaklaşıyorum. Onun dışında rutin işler, bir şeyler çiziyorum ve tabii ki sevdiklerimle vakit geçiriyorum.

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