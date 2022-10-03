Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:10
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
10:37
Duru güzelliğiyle dikkat çeken Selin Sezgin’in sırrı… Genç oyuncudan samimi açıklamalar!
Genç oyuncu Selin Sezgin, yeteneği, güzelliği bir yana, iyi kalpli ve içten… Selin Sezgin yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri. Çok küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Selin Sezgin'i reklam filmlerinden tanıyoruz. Son olarak 'Canım Annem' dizisinde karşımıza çıkan güzel oyuncuyla hakkında merak edilenleri konuştuk. Selin Sezgin, GÜNAYDIN okuyucuları için çok özel açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncuyla; sektörü, yer aldığı projeyi, günlük rutinlerini ve daha pek çok şeyi konuştuk. İşte Selin Sezgin'in en içten açıklamaları…