Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:06
"Duyduk duymadık demeyin" İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var... İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan ve daha önce 3 kez evlenen, birden fazla birlikteliği olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini duyurdu. "Bekarlara selam olsun ben evleniyorum" diyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in evlilik haberi sonrası müstakbel gelinin kim olduğu ise merak edildi... İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor?