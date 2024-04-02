"Duyduk duymadık demeyin" İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

"TORUNLARI YAŞINDAKİ KIZLARA BAKMASINLAR"

'İbo Show'da dans performanslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrar evlenmek istediği yönündeki açıklamaları hatırlatılınca, "Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam diyoruz da, 40 yaş farkı nedir arkadaş, ayıp gerçekten! Ben hadi çok aşık oldum diyelim, anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilir. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış" şeklinde konuşmuştu.