Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Duyduk duymadık demeyin" İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:06

"Duyduk duymadık demeyin" İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var... İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan ve daha önce 3 kez evlenen, birden fazla birlikteliği olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini duyurdu. "Bekarlara selam olsun ben evleniyorum" diyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in evlilik haberi sonrası müstakbel gelinin kim olduğu ise merak edildi... İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor?

Duyduk duymadık demeyin İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken paylaşım. Evlilik haberini sosyal medya hesabından duyurdu...

Duyduk duymadık demeyin İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var... İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan ve daha önce 3 kez evlenen, birden fazla birlikteliği olan İbrahim Tatlıses yeniden evleneceğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Duyduk duymadık demeyin İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

"Bekarlara selam olsun ben evleniyorum" diyen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in evlilik haberi sonrası müstakbel gelinin kim olduğu ise merak edildi...

Duyduk duymadık demeyin İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

"TORUNLARI YAŞINDAKİ KIZLARA BAKMASINLAR"

'İbo Show'da dans performanslarıyla tanınan oryantal Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrar evlenmek istediği yönündeki açıklamaları hatırlatılınca, "Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam diyoruz da, 40 yaş farkı nedir arkadaş, ayıp gerçekten! Ben hadi çok aşık oldum diyelim, anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilir. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış" şeklinde konuşmuştu.

Duyduk duymadık demeyin İmparator lakaplı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses evleniyor!

İrahim Tatlıses'in 10 ve 11 numaralı torunları geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Yeni doğan torunlarının kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü. İbrahim Tatlıses'in esmer güzeli bir torunu var ki görenler hayran kalıyor...

SON DAKİKA