Giriş Tarihi: 27.09.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
06:36
Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!
Duygu Nebioğlu, kendisini ve ikiz kardeşini "Benim çocuklarım değil" diye reddeden Metin Akpınar'la hukuk mücadelesini sürdürüyor. Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Duruşma 17 Ekim'de... Dava öncesi ilginç bir gelişme yaşandı ve Uğur Dündar mahkemeye başvurarak arkadaşı Akpınar lehine şahitlik yapma isteğini iletti. Duygu Nebioğlu, bu şok gelişmeyi GÜNAYDIN'a değerlendirdi…