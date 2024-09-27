Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Davada annemle uzun zaman birliktelik yaşadığı ve bizden haberi olduğuna dair çok sağlam şahitlerim var. Bana sosyal medya üzerinden çok önemli bilgiler de geliyor.