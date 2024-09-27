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Haberler Galeri Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 06:36

Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

Duygu Nebioğlu, kendisini ve ikiz kardeşini "Benim çocuklarım değil" diye reddeden Metin Akpınar'la hukuk mücadelesini sürdürüyor. Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Duruşma 17 Ekim'de... Dava öncesi ilginç bir gelişme yaşandı ve Uğur Dündar mahkemeye başvurarak arkadaşı Akpınar lehine şahitlik yapma isteğini iletti. Duygu Nebioğlu, bu şok gelişmeyi GÜNAYDIN'a değerlendirdi…

Tuba KALÇIK
Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

'UĞUR DÜNDAR BABAMA TANIKLIK ETMEK İÇİN MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ'

Biliyorsunuz, Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor. 17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var. Ben de bu süreci konuşmak üzere Nebioğlu'nu aradım...

Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

"Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

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Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

'BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI'

"Yıllarca babam tarafından manipülasyona uğradım, kandırıldım, mobbinge maruz kaldım. İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

Bundan sonra da örtemez hiçbir şeyi. Bu da yetmezmiş gibi bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Babam sürekli farklı senaryolar üreterek, olayları kurgulayarak manipüle etmeye çalıştı. Hâlâ da devam ediyor bunlara.

Duygu Nebioğlu’ndan sert tepki: Bozacının şahidi şıracı! Uğur Dündar mahkemede Metin Akpınar’a şahitlik yapacak!

Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Davada annemle uzun zaman birliktelik yaşadığı ve bizden haberi olduğuna dair çok sağlam şahitlerim var. Bana sosyal medya üzerinden çok önemli bilgiler de geliyor.

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