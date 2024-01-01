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Haberler Galeri E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 06:35

E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

E-spor oyuncusu İlkan Saydan, kız arkadaşı B.S.'nin kendisini aldattığını öğrenince onunla konuşmak istedi. Bayrampaşa'daki buluşma sırasında B.S., Saydan'ı darp etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç adam, B.S.'nin abisinin de kendisi hakkında 'Evde bomba yapıyor' diye asılsız ihbarda bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK
E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan, kız arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince konuşmak istedi. İkili, Bayrampaşa'da sokak ortasında konuştuğu sırada kız arkadaşı Büşra S., bir anda İlkan Saydan'ı darp etmeye başladı.

E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

Neye uğradığını anlamayan genç adam savcılığa koşarak suç duyurusunda bulundu. Yaşanan darp olayının ardından İlkan Saydan savcılığa daha önceden terörle mücadele polislerinin evinde bomba bulunduğu gerekçesiyle baskın yaptığını, asılsız ihbarı ise eski kız arkadaşının ağabeyinin yaptığını belirterek bir suç duyurusu daha yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan, kız arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince konuşmak istedi. Olay 9 Kasım tarihinde, İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Online oyunlarda dünya genelinde yapılan müsabakalara katılarak derece alan İlkan Saydan isimli oyuncu kız arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

KIZ ARKADAŞI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
Kız arkadaşıyla bu durumu konuşmak için buluşmak isteyen genç adam sevgilisiyle sokak ortasında konuşmaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıkmaya başlayınca Büşra Ş., genç adamı darp etmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası olay yerinden koşarak uzaklaşan İlkan Saydan savcılığa gelerek kız arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

'BOMBA YAPIYOR' DİYE İHBAR EDİLDİ
Savcılıkta ifade veren Saydan kız arkadaşının kendisini aldattığını, bu durumu öğrenince konuşmak istediğini ve buluştuklarında konuyu açınca kendisine saldırarak darp edildiğini söyledi. Ayrıca Büşra Ş.'nin ağabeyi tarafından aranarak tehdit edildiğini söyleyen İlkan Saydan 9 Kasım günü ailesiyle birlikte ikametlerinde oturdukları sırada gece yarısı polislerin evine geldiğini, hakkında bomba yaptığı yönünde ihbar olduğunu bu nedenle arama yaptıklarını belirtti.

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