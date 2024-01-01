Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
06:35
E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...
E-spor oyuncusu İlkan Saydan, kız arkadaşı B.S.'nin kendisini aldattığını öğrenince onunla konuşmak istedi. Bayrampaşa'daki buluşma sırasında B.S., Saydan'ı darp etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç adam, B.S.'nin abisinin de kendisi hakkında 'Evde bomba yapıyor' diye asılsız ihbarda bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.