E-spor oyuncusu İlkan Saydan aldatıldığı sevgilisi tarafından darbedildi! ‘Bomba yapıyor’ diye ihbar etmişler...

'BOMBA YAPIYOR' DİYE İHBAR EDİLDİ

Savcılıkta ifade veren Saydan kız arkadaşının kendisini aldattığını, bu durumu öğrenince konuşmak istediğini ve buluştuklarında konuyu açınca kendisine saldırarak darp edildiğini söyledi. Ayrıca Büşra Ş.'nin ağabeyi tarafından aranarak tehdit edildiğini söyleyen İlkan Saydan 9 Kasım günü ailesiyle birlikte ikametlerinde oturdukları sırada gece yarısı polislerin evine geldiğini, hakkında bomba yaptığı yönünde ihbar olduğunu bu nedenle arama yaptıklarını belirtti.