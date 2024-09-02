Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
07:23
Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru ilgi odağı oldu! Duru en çok bakın kime benziyor!
49 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete'nin 19 yıllık evliliği sürpriz bir şekilde bitmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun Güçlü Mete ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete'yi magazin uzak büyüttü. Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 18 yaşında. Duru Mete güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...