Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu birliktelik büyük yankı uyandırırken Ebru Gündeş ve sevgilisi Murat Osman Özdemir'in 12 yaş farkı da gündeme geldi.