Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

Giriş Tarihi: 18.03.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
18:49
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile ilişkisini evlilikle taçlandırdı, ancak ünlü sanatçıyla ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu magazin kulislerinde bugün yer aldı. İşte Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiasıyla ilgili o gelişmenin detayları!