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Haberler Galeri Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 18:49

Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Osman Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile ilişkisini evlilikle taçlandırdı, ancak ünlü sanatçıyla ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu magazin kulislerinde bugün yer aldı. İşte Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiasıyla ilgili o gelişmenin detayları!

Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu birliktelik büyük yankı uyandırırken Ebru Gündeş ve sevgilisi Murat Osman Özdemir'in 12 yaş farkı da gündeme geldi.

Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

'EŞİNDEN BOŞANDIKTAN SONRA SEVGİLİ OLDULAR' İDDİASI

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

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Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

SÜRPRİZ KARARLA DUBİA'DE EVLENDİ

Magazin gündeminde bu tarz haberler yer alırken çift, sürpriz bir şekilde Dubai'de evlendi. Düğünden kareler de magazin gündeminde ses getirdi.

Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

MAGAZİN KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ebru Gündeş'in sürpriz evliliğin arkasında yatan gerçek ise magazin kulislerini hareketlendirdi.

Ebru Gündeş apar topar Murat Osman Özdemir ile evlenmişti! Ebru Gündeş hamile mi?

"EBRU GÜNDEŞ 4,5 AYLIK HAMİLE!"

Ortaya atılan iddia ise Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğuydu.

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