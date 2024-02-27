Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
12:04
Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Osman Özdemir evlendi! Yasak aşktan nikah masasına! Meğer karısını kandırıp boşamış...
SON DAKİKA: Şarkıcı Ebru Gündeş 4.kez 'Evet' dedi. Yasak aşk olarak başladı nikah masasında bitti! Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Öyle ki Murat Osman Özdemir'in eşi bu ilişkiyi öğrenince ikili yollarını ayırmış ama karısını kandırıp boşanan Özdemir, unutamadığı Ebru Gündeş'e geri döndüğü konuşulanlar arasındaydı. Her detayıyla skandal olan iddialar magazin kulislerini sallarken ikili bugün Dubai'de evlendi... İşte haberin detayları...