Ebru Şahin’in sevgilisi Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Tektaşın fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan müjdeli bir haber geldi! Uzun süredir aşk yaşayan çift, önceki gün birlikte tatile gitmişti. Ünlü basketbolcu, Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklif etti. Çok mutlu olan Şahin, teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu, bu anlara ait kareleri "Evet' dedim" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.