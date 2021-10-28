Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'u şoke eden hareket!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 10:21

Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'u şoke eden hareket!

Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliğine başlayan ve bu konuda çok başarılı işlere imza atan Ebru Şallı, hep erkeklere pilates yaptıramadığından şikayet eder! "Erkekler pilatesten kaçıyor" diyen Ebru Şallı, sonunda pilates yaptıracak bir erkek buldu! Ebru Şallı 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş'un adeta ofisini bastı. Son dönemde YouTube kanalına videolar çeken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a pilates yaptırdığı anları kameraya aldı. Ebru Şallı kendi deyimiyle "ofisini bastığı" eşi Uğur Akkuş'a odasında, yerde çeşitli pilates hareketleri yaptırdı.

BÜLENT CANKURT
Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket!

Modelliği bıraktıktan sonra pilates eğitmenliğine başlayan ve bu konuda çok başarılı işlere imza atan Ebru Şallı, hep erkeklere pilates yaptıramadığından şikayet eder!

Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket!

"Erkekler pilatesten kaçıyor" diyen Ebru Şallı, sonunda pilates yaptıracak bir erkek buldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket!

Ebru Şallı 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş'un adeta ofisini bastı.

Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket!

Son dönemde YouTube kanalına videolar çeken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a pilates yaptırdığı anları kameraya aldı.

Ebru Şallı eşinin ofisini bastı! Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’u şoke eden hareket!

Ebru Şallı kendi deyimiyle "ofisini bastığı" eşi Uğur Akkuş'a odasında, yerde çeşitli pilates hareketleri yaptırdı.

SON DAKİKA