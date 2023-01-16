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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın doğum gününe oğlu Beren Tan'ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı'nın güzel gelini Laçin...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:32

Ebru Şallı'nın doğum gününe oğlu Beren Tan'ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı'nın güzel gelini Laçin...

Şiddet haberleri sonrası Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için kesenin ağzını açan Uğur Akkuş'un eşini hediyeye boğduğu konuşulmuştu. Ebru Şallı'nın barışma hediyelerinden biri olduğu iddia edilen Hermes marka çantası ile pozları olay yaratmıştı. Dün yeni yaşını eşi, oğlu, müstakbel gelini ve arkadaşlarıyla kutlayan Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. Ebru Şallı'nın doğum gününde dikkat çeken bir diğer şey ise oğlu Beren Tan'ın güzel sevgilisi oldu. İşte Ebru Şallı'nın müstakbel gelini Laçin Terlemez...

Ebru Şallı’nın doğum gününe oğlu Beren Tan’ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı’nın güzel gelini Laçin...

Ebru Şallı, yeni yaşını sevdiklerinin hazırladığı sürpriz bir parti ile kutladı. Ünlü model Ebru Şallı'nın oğlu Beren ve müstakbel gelini ile yer aldığı kareler ilgi odağı oldu.

Ebru Şallı’nın doğum gününe oğlu Beren Tan’ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı’nın güzel gelini Laçin...

Şiddet haberleri sonrası Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için kesenin ağzını açan Uğur Akkuş'un eşini hediyeye boğduğu konuşulmuştu. Son olarak Uğur Akkuş'un hazırladığısürpriz parti ile yeni yaşını kutlayan Ebru Şallı'nın mutluluğu yüzünden okundu.

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Ebru Şallı’nın doğum gününe oğlu Beren Tan’ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı’nın güzel gelini Laçin...

Dün yeni yaşını eşi, oğlu, müstakbel gelini ve arkadaşlarıyla kutlayan Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti.

Ebru Şallı’nın doğum gününe oğlu Beren Tan’ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı’nın güzel gelini Laçin...

Ebru Şallı'nın doğum gününde dikkat çeken bir diğer şey ise oğlu Beren Tan'ın güzel sevgilisi oldu.

Ebru Şallı’nın doğum gününe oğlu Beren Tan’ın sevgilisi damga vurdu! İşte Ebru Şallı’nın güzel gelini Laçin...

İşte Ebru Şallı'nın müstakbel gelini Laçin Terlemez...

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