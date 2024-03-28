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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:21

Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!

Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkuş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek; bu durumdan psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söylediği eski eşi Gonca Sağlam'ı sorumlu tuttu.

Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Emre Akkuş'u 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ile 83 bin 320'şer lira para cezasına çarptırdığı haberleri basına yansıdı.

Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkuş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek; bu durumdan psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söylediği eski eşi Gonca Sağlam'ı sorumlu tuttu.

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Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!

"ESKİ EŞİMİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VAR"

İş insanı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eski eşi Gonca Sağlam tarafından yaptırıldığını öne sürdü:

Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!


Son zamanlarda hakkımda düzenli çıkan hapis haberleri, dolandırıcılık haberleri özellikle Ebru Şallı ile evlenmemiz sonrasında eski eşim Gonca Sağlam tarafından yaptırılıp, basına servis edilen haberlerdir. Eski eşim Gonca Sağlam ileri derecede bipolar ve borderline kişilik bozukluğuna sahip, maalesef psikolojik rahatsızlıkları olan bir hastadır.

Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!

"AMACI EVLİLİĞİMİ GÖLGELEMEK"

"Kendisi ile sekiz senedir ayrı olmamıza, boşanmış olmamıza ve hiçbir şekilde görüşmüyor olmamıza rağmen kıskançlık, haset, öç alma duygusuyla benden aldığı nafakaları ve kira ödemelerini çocuklarımın sağlığına, eğitimine, gelişimine harcayacağı yerde bunları merdiven altı basın dediğimiz, birçok basın mensubu olduğunu iddia eden insana dağıtıp, haber yaptırmaktadır. Amacı benim mutlu, huzurlu olmamı engellemek, kamuoyunda itibarımı zedelemek, başarılarımı ve evliliğimi gölgelemektir. Kısacası hınç alma duygusu ile para karşılığı yaptırdığı haberlerdir."

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