Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!

"AMACI EVLİLİĞİMİ GÖLGELEMEK"

"Kendisi ile sekiz senedir ayrı olmamıza, boşanmış olmamıza ve hiçbir şekilde görüşmüyor olmamıza rağmen kıskançlık, haset, öç alma duygusuyla benden aldığı nafakaları ve kira ödemelerini çocuklarımın sağlığına, eğitimine, gelişimine harcayacağı yerde bunları merdiven altı basın dediğimiz, birçok basın mensubu olduğunu iddia eden insana dağıtıp, haber yaptırmaktadır. Amacı benim mutlu, huzurlu olmamı engellemek, kamuoyunda itibarımı zedelemek, başarılarımı ve evliliğimi gölgelemektir. Kısacası hınç alma duygusu ile para karşılığı yaptırdığı haberlerdir."