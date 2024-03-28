Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:21
Ebru Şallı’nın eşi dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...Uğur Akkuş sessizliğini bozdu!
Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkuş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek; bu durumdan psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söylediği eski eşi Gonca Sağlam'ı sorumlu tuttu.