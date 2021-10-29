Ebru Şallı’nın leoparlı mayosu ile verdiği poz eşi Uğur Akkuş’tan veto yedi! Ebru Şallı leoparlı mayosu ile önce paylaştı sonra sildi!

44 yaşındaki Ebru Şallı leopar modasına uydu. Bu yıl yeniden trend olan leopar desen Ebru Şallı'nın da dolabında yerini aldı. Leoparlı mayosu ile poz veren Ebru Şallı oldukça iddialı görüntüsü ile eşinden veto yedi. Sosyal medya hesaından post atan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un isteği üzerine leoparlı mayosu ile verdiği pozları kaldırdı. Sonrasında sadece Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Ebru Şallı güzelliği ve düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şallı'nın leopar desenli mayosu ile pozları...