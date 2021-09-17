Ebru Şancı Fahriye Evcen’i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı, ikizleri Mila Ve Ceylin'i kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir kez daha anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını büyütürken bakıcı desteği almayı ihmal etmeyen Şancı, konuyla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, işten çıkardığı dadı sayısından bahsetti. Şancı'nın kızlarının doğumundan bu yana değiştirdiği dadı sayısı duyanları şoke etti! Fahriye Evcen'in rekorunu kıran Ebru Şancı sosyal medyanın gündeminde...