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Haberler Galeri Ebru Şancı Fahriye Evcen'i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...
Giriş Tarihi: 17.09.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 13:44

Ebru Şancı Fahriye Evcen'i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı, ikizleri Mila Ve Ceylin'i kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir kez daha anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını büyütürken bakıcı desteği almayı ihmal etmeyen Şancı, konuyla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, işten çıkardığı dadı sayısından bahsetti. Şancı'nın kızlarının doğumundan bu yana değiştirdiği dadı sayısı duyanları şoke etti! Fahriye Evcen'in rekorunu kıran Ebru Şancı sosyal medyanın gündeminde...

Ebru Şancı Fahriye Evcen’i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Özel yaşamlarıyla merak konusu olan ünlülerin aile hayatları merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor.

Ebru Şancı Fahriye Evcen’i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

O isimlerden biri de üç çocuk annesi, eski manken Ebru Şancı.

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Ebru Şancı Fahriye Evcen’i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan için 20 dadı değiştirdiği haberler inin ardından Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan da dadı çıkışı geldi.

Ebru Şancı Fahriye Evcen’i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

"DADI KAÇIRAN" NOTUNU DÜŞTÜ

2. Sayfa programının canlı yayınına katılan Şancı, kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi.

Ebru Şancı Fahriye Evcen’i solladı! Değiştirdiği dadı sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Şancı, daha sonra yayından bu karesini paylaşarak kendisini tiye aldı ve "Dadı kaçıran" notunu düştü.

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