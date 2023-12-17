Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
10:36
Ebru Yaşar eldivenin üstüne taktığı devasa tektaşı ile dillere düştü! "Bu ne ya görgüsüz gibi"
Uzun yıllardır müzik piyasasında olan sevilen şarkıcı Ebru Yaşar geçirdiği estetik operasyonlarla büyük değişime uğramış adeta bambaşka biri olmuştu. Estetik haberlerinin yanı sıra lükse düşkünlüğü ile de dikkat çeken Ebru Yaşar sahne kıyafetleri ve servet değerindeki takılarıyla da adından söz ettiriyor. Ebru Yaşar son olarak paylaştığı kareler ile konuşuldu. Spor kıyafetlerini deri eldiven ile tamamlayan Ebru Yaşar'ın kombinine devasa tektaşı damga vurdu. Eldivenin üzerine milyonluk tektaş takan Ebru Yaşar sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Ebru Yaşar'ın devasa tektaşını görenler "Bu ne ya görgüsüz gibi" demeden edemedi. İşte Ebru Yaşar'ı dillere düşüren paylaşımı...