Ebru Yaşar eldivenin üstüne taktığı devasa tektaşı ile dillere düştü! "Bu ne ya görgüsüz gibi"

Uzun yıllardır müzik piyasasında olan sevilen şarkıcı Ebru Yaşar geçirdiği estetik operasyonlarla büyük değişime uğramış adeta bambaşka biri olmuştu. Estetik haberlerinin yanı sıra lükse düşkünlüğü ile de dikkat çeken Ebru Yaşar sahne kıyafetleri ve servet değerindeki takılarıyla da adından söz ettiriyor.