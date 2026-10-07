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Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:37
Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, yurt dışı ziyaretinde sürpriz bir buluşmaya imza attı. Richard Mille'in kızı Amanda Mille ile bir araya gelen ünlü sanatçı, yakın dostuyla çektirdiği samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.