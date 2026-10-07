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Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:37

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, yurt dışı ziyaretinde sürpriz bir buluşmaya imza attı. Richard Mille'in kızı Amanda Mille ile bir araya gelen ünlü sanatçı, yakın dostuyla çektirdiği samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı, bu kez yurt dışı seyahatinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Richard Mille'in kızı Amanda Mille ile bir araya gelen Ebru Yaşar, yakın dostuyla geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

İkilinin son derece samimi ve neşeli görüldüğü o kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları...

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

MUAZZEZ ERSOY-ESRA EROL

atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ve Türk müziğin usta sesi Muazzez Ersoy, yılların eskitemediği dostluklar arasında yer almaya devam ediyor. İkili geçtiğimiz aylarda buluşarak samimi anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK

Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU

Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK

Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI

Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı.

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

YASEMİN ERGENE-MELİKE GÜNER

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Eda Ece - Şevval Sam

Ebru Yaşar’ın yakın arkadaşlığı şaşırttı! Richard Mille’in kızı Amanda Mille ile o karesini paylaştı!

Demet Akalın - Ebru Gündeş

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