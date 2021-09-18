Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken’den şoke eden hamleler!

Eşi ile nikah fotoğrafını "Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.