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Haberler Galeri Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken'den şoke eden hamleler!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 10:46

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken'den şoke eden hamleler!

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olduğu dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşandıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken, evlendikten sonra düğün fotoğraflarını paylaşmış ve sosyal medyada hemen soyadını değiştirerek 'Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu' yapmıştı. Ancak 3 aylık evli olan çiftten Erken, flaş bir hamlede bulundu. Eşinin soyadını profilinden kaldıran Ece Erken, fotoğraflarını da kaldırdı. İkilinin boşanma kararı alıp almadığı merak konusu oldu.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken’den şoke eden hamleler!

Ünlü sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken’den şoke eden hamleler!

Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken’den şoke eden hamleler!

Eşi ile nikah fotoğrafını "Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken’den şoke eden hamleler!

Bir süredir eşi ile birlikte görüntü vermeyen Ece Erken'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu? 3 ay önce evlenen Ece Erken’den şoke eden hamleler!

Erken, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı.

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