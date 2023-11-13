Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
15:55
"Bu şam babalarına..." Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi
Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu. Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, son olarak Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ece Erken, eski eşinin onayından döndü. Sosyal medya hesabından isyan eden Erken, eski eşine sert sözler kullandı.