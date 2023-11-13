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Haberler Galeri "Bu şam babalarına..." Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:55

"Bu şam babalarına..." Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu. Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, son olarak Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ece Erken, eski eşinin onayından döndü. Sosyal medya hesabından isyan eden Erken, eski eşine sert sözler kullandı.

Bu şam babalarına... Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’ı mahkemeye verdi

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu.

Bu şam babalarına... Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’ı mahkemeye verdi

2015 yılında Uçar'dan boşanan Erken, aradığı aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nda bulmuş ve 2021'de evlenmişti. Ocak 2022'de avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu kaybeden Erken, eşinin ölümünün ardından zor günler geçirmişti.

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Bu şam babalarına... Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’ı mahkemeye verdi

2015 yılında boşandığı oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile sık sık sorun yaşıyor.

Bu şam babalarına... Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’ı mahkemeye verdi

Eski eşi ile sık sık sorun yaşayan Erken, Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ecer Erken, eski eşinin onayından döndü.

Bu şam babalarına... Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’ı mahkemeye verdi

Oğlunun yurt dışına çıkmasını istemeyen Serkan Uçar, vize için gerekli imzayı atmadı.

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