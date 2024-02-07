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Haberler Galeri Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma
Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 06:17

Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

Ünlü sunucu Ece Erken'in satın aldığı elektrikli motosikleti herhangi bir plakaya tescilli olmadığı gerekçesiyle trafikten men edilerek otoparka çekilmişti. Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde motosikleti satın aldığı firmanın kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet sonrası firma yetkilisi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK
Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

Ünlü sunucu Ece Erken satın aldığı elektrikli motosikleti herhangi bir plakaya tescilli olmadığı gerekçesiyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ece Erken'e ait olan elektrikli motosikleti bir arkadaşı tarafından kullanılıyordu. Polisler tarafından kontrol amaçlı sorgulaması yapılan motosikletin herhangi tescilli bir plakaya ait olmadığı tespit edildi.

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Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

TESCİLSİZ MOTOR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Emniyet güçleri motosikletin trafiğe çıkışının yasak olduğunu belirterek trafikten men edilmesine ve otoparka çekilmesine karar verildi.

Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

Motosikletinin trafikten men edildiğini öğrenen ünlü sunucu aracın tüm kayıtlarının usulüne uygun bir şekilde yaptırıldığının bir yanlışlık olduğunu belirtti ancak kayıtlar tam tersini söyledi.

Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

ŞASE NUMARASI SAHTE ÇIKTI
Durumu yetkili servisle paylaşan Ece Erken, evrak talebinde bulundu. Ünlü sunucu gelen evraklarda motosikletinin üzerindeki şase numarasıyla evrak üzerindeki şase numarasının aynı olmadığını fark etti.

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