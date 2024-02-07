Giriş Tarihi: 07.02.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
06:17
Ece Erken’e büyük şok! Motosiklet başına bela oldu! Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma
Ünlü sunucu Ece Erken'in satın aldığı elektrikli motosikleti herhangi bir plakaya tescilli olmadığı gerekçesiyle trafikten men edilerek otoparka çekilmişti. Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde motosikleti satın aldığı firmanın kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet sonrası firma yetkilisi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlattı.