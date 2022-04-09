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Haberler Galeri Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!
Giriş Tarihi: 09.04.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 06:52

Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

Ünlü sunucu Ece Erken hakkındaki şoke eden iddia magazin gündemine bomba gibi düştü! Ece Erken'in yedi ay önce nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti. Ece Erken'in eşi Ece Erken'in, cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan 12 adet lüks saati, 15 milyon liraya sattığı iddia ediliyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi bu satışa çok öfkelendi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

Ece Erken'in vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan 12 adet lüks marka saati, 15 milyon liraya sattığı iddia ediliyor.

Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

Durumu öğrenen Mahmutyazıcıoğlu Ailesi'nin ise Erken'e çok kızdığı konuşuluyor

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Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

ÇOCUKLARINA HATIRA KALACAKTI

Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında cinayete kurban gitmişti.

Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

Eşinin ölümüyle yasa bürünen Ece Erken hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

İddiaya göre Erken, eşinden kalan 12 adet lüks saati, geçtiğimiz günlerde ikinci el alım satım yapan mağazalardan birine sattı.

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