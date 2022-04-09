Ece Erken’in milyonluk saat operasyonu! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun acı kaybıyla zor günler geçiren Ece Erken hakkında şoke eden iddia!

Giriş Tarihi: 09.04.2022 06:48
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
06:52
Ünlü sunucu Ece Erken hakkındaki şoke eden iddia magazin gündemine bomba gibi düştü! Ece Erken'in yedi ay önce nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti. Ece Erken'in eşi Ece Erken'in, cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan 12 adet lüks saati, 15 milyon liraya sattığı iddia ediliyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi bu satışa çok öfkelendi.