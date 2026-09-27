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Haberler Galeri Magazin Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: “Gözümün içine baka baka…”
Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 12:38

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: “Gözümün içine baka baka…”

15 Haziran'da hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem, kızının ardından geçen süreci ve merak edilenleri anlattı. Kızının doğum gününe denk gelen son gecesini, acı dolu son sabahını ve çocukluğundan beri süregelen oyunculuk tutkusunu paylaşan acılı anne, hissettiği büyük acıyı dile getirdi.

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Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Türk televizyonlarının sevilen genç oyuncularından Ece İrtem; Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Kertenkele, Kaçın Kurası, Bay Yanlış ve Mahkum gibi yapımlardaki performanslarıyla hafızalarda yer edindi.

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Erken yaştaki vefatıyla tüm sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir yasa boğan oyuncunun ardından geride gözü yaşlı bir aile ve unutulmaz anılar kaldı.

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Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Son olarak acılı anne Nuriye İrtem, kızının ardından yaşanan duygusal süreci, doğum günündeki son gecelerini ve Ece İrtem'in çocukluğundan beri süregelen oyunculuk sevdasını anlattı.

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

İşte Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Nuriye İrem'in açıklamaları...

"Nasılsınız?" sorusu bile zor geliyor bu süreçte Ece'yi yakından tanıyan biri olarak. Nasıl hissediyorsunuz?

"Bilmiyorum, acım asla dinmiyor. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor. Büyük bir boşluktayım. Ece'm bir melekti. Ben de meleğimi kaybettim."

Medyada alkol ile depresyon ilacını bir arada kullandığı yazıldı, çizildi. Neydi işin gerçeği?

"Tümüyle yalan ve yanlıştı. Ece, asla çok içen biri değildi. Çok bilinçli bir kızdı ve her şeyi de o bilinçle yapardı. Ben bugüne dek hiç onun çok içtiğini görmedim. Anneyim ben anne! Gittiğimiz yerde de Ece'yle beraber birer tane soda içtik."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Doğum gününe denk gelmesi beni daha da parçaladı. O gece neler yaşandı?

"Aslında evdeydik. İki teyzesiyle konuştu, babasıyla konuştu. Köpekleri biraz gezdirmeye indik. Sonra da kamp sandalyelerini getirdi, çimlerde oturduk. Hava çok güzeldi. Biliyorsun köpeğine, Pucci'ye büyük bir köpek saldırıp öldürmüştü. O yüzden ufak köpeklerinin de başına bir şey gelir diye dert edip, Kayıkhane'ye gitmek istedi. Zaten orası eve çok yakın. O gün de sirtaki müziği çalıyordu kafede. Köşeli deri koltuğa oturduk. Orada birinin doğum gününü kutluyorlardı. Anons yapılıyordu. Ben de garsona dedim ki "Benim kızımın da doğum günü, ben de pasta alacağım." Ama orada yokmuş. Dışarıdan getiriyorlarmış, burada sadece anons yapılıyormuş."

Sonra ne oldu?

"Dedim, "Kızım sana sürpriz yapacaktım ama burada pasta yokmuş." O da hemen telefonunu açıp sipariş verdi. "Köpekleri eve bırakalım, Yunan müziğinde oynayalım" dedi. Ona kıyamayıp köpekleri eve ben bıraktım. Giderken de garsona pasta geleceğini söyledim. Pasta gelince de anons yapıldı. Bunun üzerine Ece'm mikrofonu aldı, "Şarkı söyleyeceğim" dedi ama ne yaptı biliyor musun?"

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Ne yaptı?

"Cahit Sıtkı Tarancı'nın, 'Otuz Beş Yaş' şiirini okudu. "Yaş 35, yolun yarısı…" Gözümün içine baka baka bana bu şiiri okudu. Sonra hayranları geldi, fotoğraf çektirdi. Ama Ece, "Midem çok ağrıyor eve gidelim" dedi. Eve döndük. Uykusu vardı. Yani öyle yazıldığı gibi ne sarhoştu ne de ayakta zor duruyordu. Hepsi yalan."

Sabah siz mi onu o halde buldunuz?

"Evet ne yazık ki! Sabah ne hazırlayayım kahvaltıda diye sormak için girdim odaya… Sesime cevap vermedi. Kuzum buz gibiydi."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Çok hakkının yendiğini düşünürdü. Bunu bana da söyledi. Sizce de öyle miydi, dertleşir miydiniz?

"Kesinlikle öyle. Buna da çok üzülürdü zaten. "Anne ben çirkin miyim, anne ben yeteneksiz miyim?" diye sorardı. "Asla" derdim. Güzel Ece'm, "Ben hep dik duracağım, kimseye boynunu eğmeyeğim, kimseye arkamdan laf ettirmeyeceğim" derdi. Çünkü aile terbiyesi almıştı. Yedi ay boşlukta kalması da Ece'yi çok yıprattı. Yurt dışına vs gidiyordu ama çalışmayı çok seviyor ve boşta kalınca bunalıma giriyordu."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ İÇİNDE VARDI OYUNCULUK"

Ece'nin oyunculuk tutkusu çocuk yaşlarda mı başladı?

"Ece daha 3-4 yaşlarındaydı. Televizyonda Türk filmleri izlerdik, çocuk oyuncuları görünce çok etkilenirdi. Babasına, "Ben de böyle oynamak istiyorum" derdi. Babası da "Büyü kızım, konservatuvara gidersin, sen de oynarsın" derdi. Ece de hemen itiraz ederdi. "Ama onlar küçük, büyümemişler ki, oynuyorlar!" Babası da "Onlar artist çocukları" derdi. Ece bu kez babasına dönüp, "Baba, sen de git artist ol!" diye cevap verirdi. Çocukluğundan beri içinde vardı oyunculuk…"

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

"ECE'Yİ ÖYLE GÖRÜNCE DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Kalp problemi var mıydı daha önceden bilinen?

"Hayır, hiç bilmiorduk. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Ece kendisine çok dikkat eder, sağlıklı beslenirdi. Hatta kısa süre önce özel sağlık sigortası yaptırmıştı. "Kızım, herhangi bir rahatsızlığın yok ama madem sigortan da var, gidip bir check-up yapturalım" dedim. "Gidelim anne" dedi. Pazartesi sabahı hastaneden aradılar. "Randevuyu ne zaman oluşturalım?" diye sordular. "Perşembe günü uygun" dedim. O sabah hem Ece'ye bunu söyleyecek hem de kahvaltıyı soracaktım. Ece'mi öyle görünce dünyam başıma yıkıldı."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Peki, neler yaşadınız o an?

"Ne yapacağımı şaşırdım buz gibiydi. Çığlık çığlığa kaldım, bina ayağa kalkmış, kapıcımız ve eşi gelmiş. Zaten sonrası yok bende."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Tayland tatilinde maymun ısırığı olmuş diye bir haber de çıktı. O doğru muydu?

"Tayland gezisinde böyle bir şeyin yaşandığı doğru. Maymun ısırmıştı ama orada hem kuduz aşısı hem de tetanoz aşısı yaptırmıştı. Beş gün boyunca da ilacını kullanmış. Aslında biraz daha kullanması gerekiyormuş. Bilmiyorum ki… Kalp işte. İnanamıyorum, kabus gibi. Hep rüyamda görüyorum. "Anne ben ölmedim ki, benim için ne diyecekler diye deneme yaptım" diyor."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

"KIZIM ALKOLİK DEĞİLDİ"

İsyan ediyor musunuz?

"Etmiyorum ama kızıma bu yaşta, erkenden gitmeyi konduramıyorum. Ece geç doğdu ama erken gitti Alev. Ece 9.5 aylık doğdu. Kızım asla alkolik falan değildi. İçmiyordu ki! O gün de içmedi zaten. Babası "Ah Ece'm, dünyaya herkes sığdı, bir sen mi sığamadın" deyip ağlıyor."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

O sabah sizin böyle bir açıklama yaptığınız yazıldı. "Alkolle depresyon ilacı karıştı" diye…

"Asla! Bu var ya öyle ayıp ki! Yalan. Uydurma. Nasıl vicdansızlıklarına sığdırmışlar? Benimle kim nerede röportaj yapmış olabilir ya! Ben o gün kendimde miydim ki! Benim dünyam kararmış, ben o halde açıklama mı yapacağım? Bu nasıl vicdansızlık? Ben konuşacak durumda değildim. Beni hastaneye kaldırdılar, ben gelip gideni bile görecek durumda değildim. Kimler gelmiş, kimler gitmiş, kimseyi görmedim."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Ece mutlu bir çocuk muydu?

"Hem de nasıl. Ailemizin göz bebeğiydi. Eşimin kız kardeşi yoktu. Ece'm doğunca sevinçten çıldırdı. Tüm hemşirelere para dağıttı. Hep kızı olsun istemişti."

Babası bu acıyla nasıl başa çıkıyor?

"O da çok kötü. Nasıl iyi olabilir ki? Ama bana destek olmaya çalışıyor. Tabii ki görevi nedeniyle daha metanetli durmaya çalışıyor. Biliyor ki o da kendini bırakırsa ben iyice biterim."

Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: Gözümün içine baka baka…

Rol arkadaşlarının cenazeye katılmaması sizi üzdü mü?

"Benim kızım gitmiş, ona mı üzüleceğim? Tek üzüntüm prensesimin gitmesi. Hiç kimseye de bir şey demiyorum. Herkesin öncelikleri farklı."

İstanbul'daki evine hiç girebildiniz mi?

"Nasıl gireyim? Ece'nin her şeyi orada. Kalbim nasıl dayansın! O evi boşaltabilir miyim hiç? İsyan etmiyorum ama dayanamıyorum…"

Kızının hatıralarıyla ayakta kalmaya çalışan anne Nuriye İrtem'in bu yürek dağlayan açıklamaları, erken vedasıyla sanat dünyasını yasa boğan genç oyuncu Ece İrtem'in ardından kalan derin boşluğu ve ailesinin dinmeyen acısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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