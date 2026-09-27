Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: “Gözümün içine baka baka…”

Doğum gününe denk gelmesi beni daha da parçaladı. O gece neler yaşandı?

"Aslında evdeydik. İki teyzesiyle konuştu, babasıyla konuştu. Köpekleri biraz gezdirmeye indik. Sonra da kamp sandalyelerini getirdi, çimlerde oturduk. Hava çok güzeldi. Biliyorsun köpeğine, Pucci'ye büyük bir köpek saldırıp öldürmüştü. O yüzden ufak köpeklerinin de başına bir şey gelir diye dert edip, Kayıkhane'ye gitmek istedi. Zaten orası eve çok yakın. O gün de sirtaki müziği çalıyordu kafede. Köşeli deri koltuğa oturduk. Orada birinin doğum gününü kutluyorlardı. Anons yapılıyordu. Ben de garsona dedim ki "Benim kızımın da doğum günü, ben de pasta alacağım." Ama orada yokmuş. Dışarıdan getiriyorlarmış, burada sadece anons yapılıyormuş."

Sonra ne oldu?

"Dedim, "Kızım sana sürpriz yapacaktım ama burada pasta yokmuş." O da hemen telefonunu açıp sipariş verdi. "Köpekleri eve bırakalım, Yunan müziğinde oynayalım" dedi. Ona kıyamayıp köpekleri eve ben bıraktım. Giderken de garsona pasta geleceğini söyledim. Pasta gelince de anons yapıldı. Bunun üzerine Ece'm mikrofonu aldı, "Şarkı söyleyeceğim" dedi ama ne yaptı biliyor musun?"