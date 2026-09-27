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Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: “Gözümün içine baka baka…”
Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 12:38
Ece İrtem’in annesinden kahreden açıklamalar! Kızının doğum günündeki son gecesini anlattı: “Gözümün içine baka baka…”
15 Haziran'da hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem, kızının ardından geçen süreci ve merak edilenleri anlattı. Kızının doğum gününe denk gelen son gecesini, acı dolu son sabahını ve çocukluğundan beri süregelen oyunculuk tutkusunu paylaşan acılı anne, hissettiği büyük acıyı dile getirdi.