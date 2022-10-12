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Haberler Galeri Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:27

Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına katıldı. 48 yaşındaki Ece Uslu, Kadir İnanır ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

Ece Uslu’dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına konuk oldu. Uslu, Kadir İnanır ile ilgili itirafta bulundu.

Ece Uslu’dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!

48 yaşındaki Ece Uslu'nun Kadir İnanır ile ilgili anısı duyanları şaşırttı.

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Ece Uslu’dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Çekimlerin sonuna kadar dayanan Uslu'ya acil müdahalede bulunulmuş. Güzel oyuncu yaşadığı acıdan gözyaşlarını tutamamış.

Ece Uslu’dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!

Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi: "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum"

Ece Uslu’dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı!

Uslu, "Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim" dedi.

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