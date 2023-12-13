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Haberler Galeri Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 20:00

Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

Unutulmaz şarkılar ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada gündem oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat özlemi çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz gün röportaj veren Metin Özülkü, 35 yıllık evliliği ile ilgili çarpıcı bir iddiada da bulundu. İşte Metin Özülkü'nün o itirafı!

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada ilgi odağı oldular. Aşklarıyla adeta yıllara meydan okuyan Eda-Metin Özülkü çifti mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden.

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, zaman zaman ikizleriyle paylaşımlar yapıyor.

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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

57 yaşındaki sanatçı güzelliğiyle dikkat çekiyor...

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

Eda Özülkü katıldıgı programda "Torun bakmayacağım. 'Anneanneler torun bakar' gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'Bana güvenip çocuk yapma' demişti" sözleriyle espri yapmıştı.

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

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