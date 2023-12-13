Giriş Tarihi: 13.12.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 20:00

Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Metin Özülkü’den şaşırtan itiraf!

Unutulmaz şarkılar ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada gündem oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat özlemi çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz gün röportaj veren Metin Özülkü, 35 yıllık evliliği ile ilgili çarpıcı bir iddiada da bulundu. İşte Metin Özülkü'nün o itirafı!