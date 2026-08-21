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Haberler Galeri Magazin Eda Sakız'ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım
Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:52

Eda Sakız'ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Ağustos 2025'te evlenen Burak Bulut ve Eda Sakız, geçtiğimiz günlerde aldıkları ayrılık kararıyla yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından doğum gününü kutlayan Sakız, yeni yaşında aşk diledi. Sakız'ın bu sözlerine eski eşi Burak Bulut'tan dikkat çeken ve imalı bir paylaşım geldi.

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Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Burak Bulut ile fenomen Eda Sakız, 12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle evlenmişti. Ancak ünlü çiftin 9 aylık evliliği geçen aylarda tek celsede sona erdi.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

"BİZDE İHANET OLMAZ"

Ayrılığın ardından Burak Bulut, "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık" diye konuşmuştu.

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Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Burak Bulut ile Eda Sakız'ın tek celsede boşanmasının ardından, ikili bir süre sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kaldı.

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Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Son olarak Eda Sakız, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Doğum gününde yeni yaşından aşk dileyen Sakız'a eski eşi Burak Bulut'tan dikkat çeken bir gönderme geldi.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Bulut, eski eşine yönelik paylaşımında, "Seninle aynı derde yanmadık bir türlü, başkasını koymadım yerine... Akacak gözyaşım da kalmadı" sözlerine yer verdi. Bu paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

AŞKIN İZİNİ SİLDİ!

Burak Bulut, Eda Sakız ile yaşadığı evliliğin sona ermesinin ardından dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Ünlü şarkıcının, eski eşinin gözlerinin bulunduğu dövmeyi farklı bir tasarımla kapattırdığı görüldü.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Yeni dövmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, takipçileri de bu hamle hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Son dönemde art arda gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi.

8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Cansu Tosun kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucağına almıştı. Ünlü çift, bu şekilde ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un 8 yıllık evliliklerini sona erdirdiği öğrenildi.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Çift, Gemlik Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Marsel adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Marsel'in velayati ise anne Cansu Tosun'a verildi.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

SAHRA IŞIK DA BOŞANMIŞTI

Survivor performansıyla tanınan Sahra Işık, 2019'da evlendiği iş insanı İdris Aybirdi ile tek celsede boşandı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi'nin Pamir adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

BOŞANAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSE İREM HELVACIOĞLU

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu.

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI!

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bu söylentiler, çok geçmeden ekranlara da taşındı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

EVLERİ AYIRDILAR

İddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlerini ayırmıştı. Kaspar'ın aynı zamanda kendisine ait kafenin karşısında yeni bir daire tuttuğu konuşulurken, Nur Tuğba Namlı'nın Ural Kaspar'ın hakkında "Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürülmüştü.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE…"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, "Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. En son dün gece sabaha karşı basına yansıyan görüntülerdeki; olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizlere bu satırları yazmak istedik. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan ünlü oyuncu, doğumdan kısa süre sonra ölümden dönmüştü. Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarpmıştı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Helvacıoğlu, 7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı.

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Oyuncu İrem Helvacıoğlu şimdilerde vaktini biricik kızı Sora ile geçiriyor.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Eda Sakız’ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

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