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Eda Sakız'ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım
Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 09:52
Eda Sakız'ın yeni yaş dileği eski eşini çılgına çevirdi! Burak Bulut’tan dikkat çeken paylaşım
Ağustos 2025'te evlenen Burak Bulut ve Eda Sakız, geçtiğimiz günlerde aldıkları ayrılık kararıyla yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından doğum gününü kutlayan Sakız, yeni yaşında aşk diledi. Sakız'ın bu sözlerine eski eşi Burak Bulut'tan dikkat çeken ve imalı bir paylaşım geldi.