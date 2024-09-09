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Haberler Galeri 'Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:30

'Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!

Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin arasında sular durmak bilmiyor. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü manken, eski eşi Efe Önbilgin'in alkol bağımlılığından dolayı mide kanaması operasyonu geçirdiğini ve kızları A. Önbilgin'e maddi ve manevi olarak babalık görevini yerine getiremediği iddia etti. Akkaya, kendisi ve kızı A. Önbilgin için Efe Önbilgin hakkında tedbir talebinde bulundu.

Armağan YILMAZ
’Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!

Ünlü manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, A. Önbilgin devlet koruması altına alınmıştı. Bunun üzerine baba Efe Önbilgin harekete geçerek mahkemeye başvurup kızının velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

’Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!

Mahkeme A. Önbilgin'i babası Efe Önbilgin'e teslim etmişti. Son olarak Deniz Akkaya'nın kızı ve babası hakkındaki paylaşımlarından sonra, Efe Önbilgin ve kızı A. Önbilgin; Akkaya için 3 ay tedbir kararı aldırdı.

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’Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!

EFE ÖNBİLGİN İÇİN TEDBİR İSTEDİ

Deniz Akkaya'dan karşı hamle gecikmedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü model, kendisi ve kızı A. Önbilgin için Efe Önbilgin hakkında tedbir talebinde bulundu.

’Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!

Mahkemeye sunulan dilekçede, Efe Önbilgin'in ileri derecede alkol bağımlılığından dolayı mide kanaması nedeniyle operasyon geçirdiği, kızlarına maddi ve manevi olarak babalık görevini yerine getiremediği belirtildi. Bağımlılığın kötü yaşam tarzını da beraberinde getirdiği, Önbilgin'in bu bağımlılığından kurtulamaması nedeniyle tedbir kararının verilmesi gerektiği dile getirildi. Talebi değerlendiren mahkeme önümüzdeki günlerde kararını verecek.

’Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya'dan Somer Şefe: 'Kızımla görüşemezsin'

Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, yurtta koruma altına alındığı günlerde kızıyla görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı. Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar ülke gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya kızı ile karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş koruma kararının ardından Ayşe Önbilgin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.

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