Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
06:30
'Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’ Ünlü manken Deniz Akkaya kızının babası için tedbir istedi!
Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin arasında sular durmak bilmiyor. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü manken, eski eşi Efe Önbilgin'in alkol bağımlılığından dolayı mide kanaması operasyonu geçirdiğini ve kızları A. Önbilgin'e maddi ve manevi olarak babalık görevini yerine getiremediği iddia etti. Akkaya, kendisi ve kızı A. Önbilgin için Efe Önbilgin hakkında tedbir talebinde bulundu.