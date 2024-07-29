Giriş Tarihi: 29.07.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
07:12
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"
Annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilim sonrası Sosyal Hizmetler'de kalan kızı A.'yı teslim alan Efe Önbilgin'in ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Kızına aldığı ziynet eşyalarını Akkaya'nın sattığını anlatan Önbilgin, velayet davasıyla ilgili de "Akkaya ödenmemiş nafakaları ödersem velayeti vereceğini söyledi. Kızımı pazarlık konusu yapmak istemedim" dedi.