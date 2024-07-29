Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"
Giriş Tarihi: 29.07.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:12

Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"

Annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilim sonrası Sosyal Hizmetler'de kalan kızı A.'yı teslim alan Efe Önbilgin'in ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Kızına aldığı ziynet eşyalarını Akkaya'nın sattığını anlatan Önbilgin, velayet davasıyla ilgili de "Akkaya ödenmemiş nafakaları ödersem velayeti vereceğini söyledi. Kızımı pazarlık konusu yapmak istemedim" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! Velayet için nafaka pazarlığı yaptı

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'le ilişkisinden dünyaya gelen kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını sosyal medyada paylaşmıştı. A.Ö. annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı.

Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! Velayet için nafaka pazarlığı yaptı

BABASINA TESLİM EDİLDİ

Mahkeme bir süredir Sosyal Hizmetler'de kalan A.Ö.'nün babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediğini göz önünde bulundurarak Önbilgin'e teslim edilmesine karar vermişti. Önbilgin, kararın ardından kızını teslim almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! Velayet için nafaka pazarlığı yaptı

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Deniz Akkaya ile aralarında protokol şartlar dahilinde kızını 4 yaşına kadar gördüğünü ancak sonrasında kendisine gösterilmediğini belirtti. Akkaya'ya iki araba, kızına da ziynet eşyaları aldığını ancak Akkaya'nın bunları sattığını anlattı. Önbilgin zaman içerisinde taleplerin artmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle yurt dışına taşındığını, kızı ile 2020'ye kadar görüşemediklerini ifade etti.

Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! Velayet için nafaka pazarlığı yaptı

TALEPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Önbilgin, 2020'de Akkaya'nın "Yoruldum" diyerek A.'yı yanına almasını istediğini ve kızının Londra'ya yanına geldiğini, 1 ay kendisiyle kaldığını söyledi. Önbilgin, o zamandan beri Akkaya'nın taleplerinin devam ettiğini ileri sürdü.

Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! Velayet için nafaka pazarlığı yaptı

NAFAKALARIN ÖDENMESİ ŞARTI

Baba Önbilgin'e nafaka ödeyip ödemediği sorulduğunda ise Deniz Akkaya'nın Ayşe'nin mayolu fotoğraflarını paylaşmasıyla aralarındaki protokolü bozduğunu ve nafaka ödemediğini belirtti. Önbilgin bu görüşmede ayrıca daha önceden kızının velayetini almak için açtığı davada Akkaya'nın ödenmemiş nafakaları ödediği taktirde kızının velayetini verebileceğini söylediğini ancak kızının pazarlık konusu olmasını istemediği için bu teklifi reddettiğini anlattı.

SON DAKİKA