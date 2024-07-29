Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’yı suçlayan ifadeler! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Deniz Akkaya ile aralarında protokol şartlar dahilinde kızını 4 yaşına kadar gördüğünü ancak sonrasında kendisine gösterilmediğini belirtti. Akkaya'ya iki araba, kızına da ziynet eşyaları aldığını ancak Akkaya'nın bunları sattığını anlattı. Önbilgin zaman içerisinde taleplerin artmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle yurt dışına taşındığını, kızı ile 2020'ye kadar görüşemediklerini ifade etti.