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Haberler Galeri Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu
Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 10:14

Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

'Zalim İstanbul' dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Şahin, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile 5 aylık ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu, önceki gün bir davetteydi. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Bahar Şahin'e nazar değdi. Bütün gece çok eğlenen oyuncu, dün öğle saatlerinde ise hastaneden serum fotoğrafı paylaştı. Bahar Şahin'in eğlence gecesi hastanede bitti.

Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Bahar Şahin önceki akşam bir davete katıldı. Oyuncu derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaştı.

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Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Genç oyuncu fotoğrafa, "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.

Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Öte yandan geçen haftalarda bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürmüştü.

Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon almıştı.

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