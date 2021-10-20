Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:11Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 10:14
Eğlence gecesi hastanede bitti! Ünlü oyuncu Bahar Şahin üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu
'Zalim İstanbul' dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Şahin, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile 5 aylık ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu, önceki gün bir davetteydi. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Bahar Şahin'e nazar değdi. Bütün gece çok eğlenen oyuncu, dün öğle saatlerinde ise hastaneden serum fotoğrafı paylaştı. Bahar Şahin'in eğlence gecesi hastanede bitti.