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Haberler Galeri Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! 'O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın'
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 09:57

Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! 'O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın'

'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı', 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi projelerde rol alan oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncu, sektör hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Bebek'te kameralara yansıdı.

İzmir'deki sahip olduğu yurt ile alakalı konuşan Türkmen, "Kız kardeşim işletiyor orayı, fena değil, yaşıyoruz" dedi. Yurt için her şeyi yaptım diyen Türkmen, "Boyasını da yaptım, temizliğini de yaptım. Çalışan birini bulana kadar baya uğraştık. Mutfağına da girdim, ailecek her şeyini yaptım. Yurt için boya yaptım. Muhasebe işlerinden hiç anlamam. Tamirattan iyi anlarım" şeklinde konuştu.

Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

"ZAMANLA OYUNCULUK TARZI DEĞİŞİYOR"
Yeni nesil oyuncuların estetik haberleriyle alakalı ise ünlü isim şu ifadeleri kullandı:
Milliyet'in haberine göre; O konuda aklım çok karışık. Ben ilk oyunculuğa ilk başladığımda eski tiyatro oyunculuğu diye bir şey vardı. Onların oyunculukları büyük gelirdi, bu çok büyük oynuyor derdik. Zamanla oyunculuk tarzı değişiyor, yeni nesil oyuncuların çoğunun mimiği yok. Estetikleri maximumda. İzleyici seviyor ben anlamadım.

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Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

Demek ki buda değişti, izleyici böyle seviyor. Ben anlamıyorum. Hepsi bir tip gibi oldu. İhtiyacı olan insanların yaptırmasına karşı değilim, ufak kusurlar yapılabilir ama bir şeye benzemek istiyorlar.

Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

Bu Barbie sendromu diye bir şey var. Biz çocukken Barbielerle büyütüldük ya bu bizim bilinçaltımıza işliyormuş, biz öyle olmak istiyoruz, kusursuz. Barbie formlarında, 90-60-90. Böyle çekik gözler falan. O psikolojik bir şeymiş belki ona kapıldık.

Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

"OYUNCULUKTA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

'Organize İşler: Sazan Sarmalı', 'Adanalı' ve '41 Kere Maşallah' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu, "Bu sektör buna mı empoze ediyor, oyuncuları?" sorusuna, "Oyunculukta böyle bir şey yok. Televizyon starlığı diyorsan evet bunu empoze ediyor ama oyunculukta en büyük isimlerden Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynayacaksan o estetiklerle oynayamazsın. Bu oyunculuğa giren bir şey değil" yanıtını verdi.

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