Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Bebek'te kameralara yansıdı. İzmir'deki sahip olduğu yurt ile alakalı konuşan Türkmen, 'Kız kardeşim işletiyor orayı, fena değil, yaşıyoruz' dedi. Yurt için her şeyi yaptım diyen Türkmen, 'Boyasını da yaptım, temizliğini de yaptım. Çalışan birini bulana kadar baya uğraştık. Mutfağına da girdim, ailecek her şeyini yaptım. Yurt için boya yaptım. Muhasebe işlerinden hiç anlamam. Tamirattan iyi anlarım' şeklinde konuştu. 'ZAMANLA OYUNCULUK TARZI DEĞİŞİYOR' Demek ki buda değişti, izleyici böyle seviyor. Ben anlamıyorum. Hepsi bir tip gibi oldu. İhtiyacı olan insanların yaptırmasına karşı değilim, ufak kusurlar yapılabilir ama bir şeye benzemek istiyorlar. Bu Barbie sendromu diye bir şey var. Biz çocukken Barbielerle büyütüldük ya bu bizim bilinçaltımıza işliyormuş, biz öyle olmak istiyoruz, kusursuz. Barbie formlarında, 90-60-90. Böyle çekik gözler falan. O psikolojik bir şeymiş belki ona kapıldık. 'OYUNCULUKTA BÖYLE BİR ŞEY YOK' 'Organize İşler: Sazan Sarmalı', 'Adanalı' ve '41 Kere Maşallah' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu, 'Bu sektör buna mı empoze ediyor, oyuncuları?' sorusuna, 'Oyunculukta böyle bir şey yok. Televizyon starlığı diyorsan evet bunu empoze ediyor ama oyunculukta en büyük isimlerden Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynayacaksan o estetiklerle oynayamazsın. Bu oyunculuğa giren bir şey değil' yanıtını verdi. 'BİR SÜRÜ BÜTÜNÜN BİR ARAYA GELMESİ LAZIM' Yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre oyuncu seçimleriyle alakalı konuşan Türkmen, 'Şahsına söylemiyorum ama Türkiye'nin en ünlü iki ismi dizi yaptı. En ünlü ve takipçileri çok fazla isimleri tahmin edersiniz ve reyting almadı. O yüzden bir oyuncunun güzelliği yakışıklılığı ya da takipçi sayısı önemli değil. Bir sürü bütünün bir araya gelmesi lazım. Seneryonun yönetmenin hepsi bir arada olunca oluyor. Sadece takipçi sayısı olsaydı Kıvanç ile Serenay'ın işi reyting rekorları kırıyordu. Çokta iyi oyuncular. İkisinin de oyunculuğunu beğeniyorum' dedi. Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu 'Hayırlısı, inşallah olur.' diye konuştu.