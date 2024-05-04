Ekin Türkmen tüm dikkatleri üzerine çekti! ! ’O estetiklerle Nuri Bilge filminde oynayamazsın’

"OYUNCULUKTA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

'Organize İşler: Sazan Sarmalı', 'Adanalı' ve '41 Kere Maşallah' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu, "Bu sektör buna mı empoze ediyor, oyuncuları?" sorusuna, "Oyunculukta böyle bir şey yok. Televizyon starlığı diyorsan evet bunu empoze ediyor ama oyunculukta en büyük isimlerden Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynayacaksan o estetiklerle oynayamazsın. Bu oyunculuğa giren bir şey değil" yanıtını verdi.