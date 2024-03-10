Giriş Tarihi: 10.03.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
07:40
“Ekmeğimizi yiyen it” sözü savcılığa taşındı! Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan o yorumu affetmedi!
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuyla çılgına döndü. İddiaya göre Yılmaz Erdoğan'ı takibe alan Ayşe K., Erdoğan'ın bulunduğu bir videonun altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yazdı. Takipçisinin yorumunu gören Yılmaz Erdoğan, soluğu savcılıkta aldı. Yılmaz Erdoğan; onur, şeref ve saygınlığının zarar gördüğünü belirterek kendisine hakaret ettiği iddiasıyla takipçisinin cezalandırılmasını istedi.