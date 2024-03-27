Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
15:14
Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun'un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun'u incecik yapan o diyet..
Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, geçirdiği değişimle gündem oldu. Uzun yıllardır ekranda yer alan ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan 51 yaşındaki Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo verdi. Gamzeli güzel Açelya Akkoyun zayıflayıp güzelliğine güzellik kattı, hayranları sırrını merak etti. İşte Açelya Akkoyun'u adeta eriten o diyet...