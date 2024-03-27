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Haberler Galeri Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun'un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun'u incecik yapan o diyet..
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 15:14

Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun'un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun'u incecik yapan o diyet..

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, geçirdiği değişimle gündem oldu. Uzun yıllardır ekranda yer alan ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan 51 yaşındaki Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo verdi. Gamzeli güzel Açelya Akkoyun zayıflayıp güzelliğine güzellik kattı, hayranları sırrını merak etti. İşte Açelya Akkoyun'u adeta eriten o diyet...

Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun’un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun’u incecik yapan o diyet..

Ekmek Teknesi Suzan olarak hafızalara kazınan ve son olarak Doksanlar dizisiyle ekrana gelen Açelya Akkoyun fazla kilolarıyla başı dertte olan isimlerdendi.

Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun’un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun’u incecik yapan o diyet..

Konservatuara gireceği yıl 86 kilo olan oyuncu, kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı.

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Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun’un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun’u incecik yapan o diyet..

Bu nedenle hırs yapan ve 1 ayda tam 17 kilo veren ünlü isim, nasıl kilo verdiğini de anlattı.

Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun’un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun’u incecik yapan o diyet..

Konservatuar kapısından geri çevrilen Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini söyledi.

Ekranların gamzeli güzeli Açelya Akkoyun’un 1 ayda 17 kilo verdi adeta eridi! İşte Açelya Akkoyun’u incecik yapan o diyet..

"TEK ÖĞÜN YEDİM, AÇ KALDIM"

Bol bol su içen ve spor yapmayı da aksatmayan güzel oyuncu, bunları kısa süreli yapmadığını ve yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

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