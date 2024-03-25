Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
08:02
Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. Bir dönem tartıştıkları ve boşanacakları konuşulan çift, bu iddiaları her fırsatta yalanladı. Sayan, hem paylaşımlarıyla, hem de açıklamalarıyla eşine aşkını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten'le görüntülendi. Sayan'ın krokodil, yılan derisi olan çantası dikkat çekti. Fiyatı ise dudak uçuklattı!