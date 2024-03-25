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Haberler Galeri Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 08:02

Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. Bir dönem tartıştıkları ve boşanacakları konuşulan çift, bu iddiaları her fırsatta yalanladı. Sayan, hem paylaşımlarıyla, hem de açıklamalarıyla eşine aşkını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten'le görüntülendi. Sayan'ın krokodil, yılan derisi olan çantası dikkat çekti. Fiyatı ise dudak uçuklattı!

Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten'le görüntülendi. Sayan'ın krokodil, yılan derisi olan çantası dikkat çekti.

Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Sanatçının taktığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı. Kişiye özel yapılan lüks marka çantanın fiyatının 83 bin dolar (2 milyon 665 bin lira) olduğu öğrenildi.

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Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Sayan, sahnelerden ve televizyonlardan kazandığı paraları gayrimenkulün yanı sıra çanta, pırlanta ve saat için harcıyor.

Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

İŞTE O MEŞHUR ÇANTA...

Elinde servet taşıyor! Seda Sayan’ın krokodil yılan derisi çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

SÜNNET DERİSİYLE GENÇLEŞİYOR

Seda Sayan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Ne yaptınız Seda Hanım? 60 yaşındaki Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle sosyal medyada 20'lik güzellere taş çıkarıyor... Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirmişti.

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