Haberler
Galeri
Magazin
‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 14:03
‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!
2000'li yılların popüler şarkıları 'Eline Düştüm' ve 'Makine' ile hafızalarda yer edinen popçu Emir, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden adından söz ettirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcının son hali, estetik ve botoks iddialarını gündeme taşıdı.