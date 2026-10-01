Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin ‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 14:03

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

2000'li yılların popüler şarkıları 'Eline Düştüm' ve 'Makine' ile hafızalarda yer edinen popçu Emir, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden adından söz ettirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcının son hali, estetik ve botoks iddialarını gündeme taşıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

2000'li yılların sonunda çıkardığı "Ben Sen Olamam" albümüyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Emir, seslendirdiği parçalarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Özellikle "Eline Düştüm" ve ardından gelen "Makina" hitleriyle Türkçe pop müziğin öne çıkan isimleri arasında yer alan ünlü popçu, başarısını uzun süre devam ettirdikten sonra gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

46 YAŞINDAKİ SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Emir, sosyal medya hesabından paylaştığı güncel karesiyle yeniden adından söz ettirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Şimdilerde 46 yaşında olan ünlü şarkıcının pürüzsüz cildi, fit görünümü ve yüzündeki gerginlik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ: ESTETİK Mİ, DOĞAL YAŞLANMA MI?

Paylaşılan fotoğrafın ardından sosyal medyada popçu Emir'in son haliyle ilgili yoğun bir tartışma başladı.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Kullanıcıların bir kısmı ünlü ismin yüzüne botoks ve medikal estetik dokunuşlar yaptırdığını iddia ederken, diğer bir kesim ise temel yüz hatlarının değişmediğini ve şarkıcının bakımlı haliyle yıllara meydan okuduğunu savundu.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Ünlü şarkıcının uzun yıllar sonra bu değişimiyle adından söz ettirmesi ise müzikseverleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

ÇİÇEK TAKSİ'NİN NURAY'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

‘Eline Düştüm’ ve ‘Makina’yla bir döneme damga vurmuştu! Şarkıcı Emir’in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı ikiye böldü!

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

SON DAKİKA