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Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:28

Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Dünyaca ünlü şarkıcı Sia'nın müzik kataloğundaki haklarının yarısını 180 milyon dolara devretmesi, popüler şarkıların finansal değerini yeniden gündeme taşıdı. Dijital yayın mecraları ve telif gelirleriyle adeta birer gayrimenkule dönüşen hit eserler, sanatçılar için ömür boyu getiri sağlayan devasa birer yatırım aracına dönüşüyor.

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HAKAN UÇ
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Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...


Bir işçi yıllarca çalışır, primini öder, günü geldiğinde emekli olur ve her ay maaşını alır. Müzik dünyasında ise başka türlü bir emeklilik sistemi oluşuyor.

Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Sanatçı gençken şarkıyı yapıyor, yıllarca milyonlarca insan dinliyor; sonra bir gün geliyor, o şarkıların gelecekte kazanacağı parayı topluca satıyor.

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Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Son örnek Sia. "Chandelier", "Cheap Thrills" gibi hitlere imza atan Sia, müzik kataloğundaki yayıncılık ve master haklarının yüzde 50'sini İsveçli Pophouse Entertainment'a sattı. Rakam dudak uçuklatıyor: 180 milyon dolar.

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Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Yani anlaşmaya konu hakların tamamına aynı değer üzerinden bakarsanız 360 milyon dolarlık bir katalogdan söz ediyoruz.

Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Peki bir şirket neden eski şarkılara böyle paralar ödüyor? Çünkü hit şarkı eskimiyor. Popüler müzik platformunda dinleniyor, radyoda çalıyor, dizide kullanılıyor, sosyal medyada yeniden patlıyor...

Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Her kullanım yeni bir gelir yaratıyor. Sanatçı gençliğinde şarkıyı yazıyor, şarkı ise hayatının geri kalanında çalışmaya devam ediyor.

Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Üstelik büyük yatırım fonları ve müzik şirketleri artık kataloglara gayrimenkul gibi bakıyor.

Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...

Türkiye'de de asıl merak ettiğim bu. Onlarca yıldır dinlenen, her kuşağın ezbere bildiği büyük şarkı kataloglarının bugünkü gerçek ekonomik değeri acaba ne kadar?

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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