Haberler
Galeri
Magazin
Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:28
Emeklilik ikramiyesi şarkılar! Yıllar önce yapılan hitler bugün milyonlarca dolara satılıyor...
Dünyaca ünlü şarkıcı Sia'nın müzik kataloğundaki haklarının yarısını 180 milyon dolara devretmesi, popüler şarkıların finansal değerini yeniden gündeme taşıdı. Dijital yayın mecraları ve telif gelirleriyle adeta birer gayrimenkule dönüşen hit eserler, sanatçılar için ömür boyu getiri sağlayan devasa birer yatırım aracına dönüşüyor.