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Haberler Galeri Emel Sayın'dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:41

Emel Sayın'dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Önceki gün Etiler'de bir hastaneye botoks yaptırmak için gittiğini söyleyen Emel Sayın'a son günlerde sosyal medyada popüler olan Türkan Şoray makyajı hakkında ne düşündüğü soruldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Emel Sayın, önceki gün Etiler'de bir hastaneye girerken görüntülendi.

Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Gazetecilere "Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağlık problemlerim var, ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum" diyen sanatçı, muhabirlerin "Geçmiş olsun" sözlerine şöyle karşılık verdi: "Ben botoks yaptırmaya geldim. Karşı değilim hiç botoksa. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum."

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Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Sayın'a son günlerde sosyal medyada popüler olan Türkan Şoray makyajı hakkında ne düşündüğü soruldu.

Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Ünlü sanatçı, "Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan'ı. Birazdan bakacağım" diyerek kliniğe girdi.

Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Birçok ünlü isim sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşıyor. Bazı ünlü isimler hiç değişmemiş, bazı isimlerin ise eski halinden eser kalmamış.