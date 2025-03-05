Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Gazetecilere "Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağlık problemlerim var, ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum" diyen sanatçı, muhabirlerin "Geçmiş olsun" sözlerine şöyle karşılık verdi: "Ben botoks yaptırmaya geldim. Karşı değilim hiç botoksa. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum."