Emel Sayın’dan ‘Türkan Şoray makyajı’ yorumu

Emel Sayın, önceki gün Etiler'de bir hastaneye girerken görüntülendi. Gazetecilere 'Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağlık problemlerim var, ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum' diyen sanatçı, muhabirlerin 'Geçmiş olsun' sözlerine şöyle karşılık verdi: 'Ben botoks yaptırmaya geldim. Karşı değilim hiç botoksa. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum.' Sayın'a son günlerde sosyal medyada popüler olan Türkan Şoray makyajı hakkında ne düşündüğü soruldu. Ünlü sanatçı, 'Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan'ı. Birazdan bakacağım' diyerek kliniğe girdi. Birçok ünlü isim sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşıyor. Bazı ünlü isimler hiç değişmemiş, bazı isimlerin ise eski halinden eser kalmamış. Emel Sayın da, yıllar önce saçında beyaz tokası, üstünde okul önlüğü ve yanağında karakteristik beniyle böyle poz vermiş. EMEL SAYIN KİMDİR? Emel Sayın, 20 Kasım 1945 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuştur. 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir bir aile olan Suat ve Ahmet Sayın'ın 4 kız çocuklarından en büyüğüdür. Şenel, Fatoş ve Hülya adlarında kız kardeşleri vardır. Anne ve babası Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışıyorlardı. Emel Sayın, ilkokula anneannesinin yanında, Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başlamıştır. Okuldaki şarkı yarışmalarında hep birinci olurdu. Ortaokulu ailesinin yanında Konya'da okudu. Sonra Üsküdar'a taşındılar. 13 yaşındayken Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Sonraki yıllarda Münir Nurettin Selçuk'tan da dersler aldı ve yeteneği ile dikkat çekmeye başladı. Edirne, Uzunköprü Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimini Edirne'de tamamladıktan sonra üç yıl boyunca İstanbul Belediye Konservatuarı'nda, Münir Nurettin Selçuk'un da hocalığını yapmış olan Alis Rosenthal'dan şan dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak 'Ses Kraliçesi' seçildi. Henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Gönül Yazar'ın ilk eşi Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. İlk kez 17 yaşında sahneye çıkmaya başlayan Sayın, 1963 yılında Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak, buradaki yedi yıllık hizmetini kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul'a taşındı ve İstanbul Radyosu'na geçti. Lalezâr Gazinosu'nda assolist olarak sahne almaya başladı. İstanbul'da bulunduğu yıllarda şöhreti giderek artan Emel Sayın, albümlerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Ayrıca 2001 yılında Aşkım Aşkım adlı televizyon dizisinde ve daha sonra Karınca Yuvası adlı dizide rol aldı. 1974 yılında çekilen Mavi boncuk adlı filmi Tarık Akan'la oynadığı en güzel filmlerinden birisidir. Bu filmde Emel Sayın, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan ile başrolü paylaştı. Emel Sayın'a 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir. Emel Sayın, 1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976'da tekrar nikah masasına oturdu. 1979 yılında tekrar boşandı. Emel Sayın, 1979'un 20 Haziran'ında 'Gazinocular Kralı 'Fahrettin Aslan'ın oğlu Selçuk Aslan'la fırtınalı bir evliliğe adım atar. Eylül 1981'de ayrılırlar. Emel Sayın, daha sonra 4 Haziran 1986 tarihinde Amerikalı David Younnes ile evlendi. 1999 yılında boşandılar. Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Ezo Sunal- Ali Sunal Ezo Sunal Petek Dinçöz Barış Manço Ara Güler Sibel Can Hayko Cepkin Zeynep Çamcı Hadise Hadise Tamer Karadağlı Ali Sunal Kadir İnanır Ayça Ayşin Turan Birce Akalay Zafer Algöz Demet Şener Amine Gülşe Amine Gülşe Özge Özpirinçci Bige Önal Dolunay Soysert İrem Sak İrem Derici İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Aslı Enver Aslı Tandoğan Ozan Akbaba Kaan Yıldırım Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Hülya Avşar Özge Borak