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Haberler Galeri Emirhan Topçu'nun annesi Danla Bilic'le aşk iddialarına yanıt verdi! "Komik..."
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:56

Emirhan Topçu'nun annesi Danla Bilic'le aşk iddialarına yanıt verdi! "Komik..."

Ünlü fenomen Danla Bilic sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Yusuf Engin, Kubilay Aka, rapçi Çakal ve milli futbolcu Doğan Alemdar gibi isimlerle aşk yaşayan Bilic'in, şimdi de Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Emirhan Topçu'ya kaptırdığı iddia ediliyordu. Dün ikilinin beraber gelen fotoğrafından sonra iyice alevlenen aşk dedikoduları ünlü futbolcunun annesine soruldu. Cevabı ise şaşırttı...

Emirhan Topçu’nun annesi Danla Bilic’le aşk iddialarına yanıt verdi! Komik...

AŞK LİSTESİ DE BİR HAYLİ KABARIK

Berat Demir, Yusuf Engin, Kubilay Aka ve Rapçi Çakal ile ilişki yaşayan fenomen Danla Bilic'in aşk listesi de bir hayli kabarık.

Emirhan Topçu’nun annesi Danla Bilic’le aşk iddialarına yanıt verdi! Komik...

30 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

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Emirhan Topçu’nun annesi Danla Bilic’le aşk iddialarına yanıt verdi! Komik...

Geçmişte katıldığı bir programda 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanan ünlü fenomen gönlünü kendisinden yaşça küçük jokeye kaptırmıştı.

Emirhan Topçu’nun annesi Danla Bilic’le aşk iddialarına yanıt verdi! Komik...

"SİZLERLE YAŞIT SAYILIR KENDİSİ"

Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Bilic, 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' demişti. Danla Bilic'in jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.

Emirhan Topçu’nun annesi Danla Bilic’le aşk iddialarına yanıt verdi! Komik...

BU SEFER DE BEŞİKTAŞLI!

Fenomen isim, daha önce milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşayarak futbol gündemini de bir hayli sarsmıştı.