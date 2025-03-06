Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:56
Emirhan Topçu'nun annesi Danla Bilic'le aşk iddialarına yanıt verdi! "Komik..."
Ünlü fenomen Danla Bilic sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Yusuf Engin, Kubilay Aka, rapçi Çakal ve milli futbolcu Doğan Alemdar gibi isimlerle aşk yaşayan Bilic'in, şimdi de Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Emirhan Topçu'ya kaptırdığı iddia ediliyordu. Dün ikilinin beraber gelen fotoğrafından sonra iyice alevlenen aşk dedikoduları ünlü futbolcunun annesine soruldu. Cevabı ise şaşırttı...