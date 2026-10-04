Emre Kınay'dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! "Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil"

"SADECE YAKIŞIKLILIKLA OLACAK İŞ DEĞİL"

Son dönemde "jön" kavramına mesafeli yaklaştığını belirten Kınay, "Ona da inancım yok. Oyuncu kavramına inancım var, senaryoya inancım var. Anlatacak bir hikâye olmasa ben Apollon olsam ne kadar bakacaklar yüzüme?" ifadelerini kullandı.