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Haberler Galeri Magazin Emre Kınay'dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! 'Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil'
Giriş Tarihi: 04.10.2026 13:04 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 13:07

Emre Kınay'dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! "Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil"

Yılan Hikayesi ve Güneşi Beklerken gibi Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlarla tanınan usta oyuncu Emre Kınay, oyunculuk dünyası ve "jön" kavramı üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yakışıklılığın tek başına bir projeyi sürdürmeye yetmeyeceğini belirten Kınay, sektördeki meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek göstererek dikkat çeken ifadelere imza attı.

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Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Emre Kınay, yer aldığı başarılı projeler ve güçlü performanslarıyla ekranların aranan yüzleri arasında bulunuyor.

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

Deneyimli oyuncu, son dönemde sektördeki dinamikler ve oyuncu rolleri üzerine yaptığı dikkat çeken açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

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Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

"SADECE YAKIŞIKLILIKLA OLACAK İŞ DEĞİL"

Son dönemde "jön" kavramına mesafeli yaklaştığını belirten Kınay, "Ona da inancım yok. Oyuncu kavramına inancım var, senaryoya inancım var. Anlatacak bir hikâye olmasa ben Apollon olsam ne kadar bakacaklar yüzüme?" ifadelerini kullandı.

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Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

Habertürk'te yer alan habere göre, yakışıklılığın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek göstererek, "Bizde de Kıvanç çok yakışıklı mesela ama adam aynı zamanda iyi oyuncu, projesi o yüzden de tutuyor. Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil" dedi.

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

ÖZEL HAYATIYLA DA MERAK EDİLİYOR

Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettiren Emre Kınay, 2003-2009 yılları arasında oyuncu Emine Ün ile evlilik yaşamıştı.

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

Çiftin bu evlilikten Duru adında bir kızları bulunuyor.

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Emre Kınay’dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

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