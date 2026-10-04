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Emre Kınay'dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! 'Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil'
Giriş Tarihi: 04.10.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 13:07
Emre Kınay'dan çok konuşulacak Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı! "Sadece yakışıklılıkla olacak iş değil"
Yılan Hikayesi ve Güneşi Beklerken gibi Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlarla tanınan usta oyuncu Emre Kınay, oyunculuk dünyası ve "jön" kavramı üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yakışıklılığın tek başına bir projeyi sürdürmeye yetmeyeceğini belirten Kınay, sektördeki meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek göstererek dikkat çeken ifadelere imza attı.