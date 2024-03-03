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Haberler Galeri En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:21

En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirmişti. 80'li yılların sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. ABD'de vefat eden Tolga Savacı, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının eşi Nermin Bezmen, sosyal medyadan yayınladığı duygu yüklü mesajla sevenlerini hüzne boğdu.

En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

Usta oyuncu Tolga Savacı, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı. 60 yaşında vefat eden usta oyuncu sevenlerini hüzne boğdu. Tolga Savacı'nın ani ölümüyle sarsılan eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'ya böyle veda etti:

Canım sevdiceğim Tolga'cığımın Yaradan'a yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolga'cığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum!

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En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

TOLGA SAVACI'NIN SON SÖZLERİ! 'VEFATINDAN BİR GECE ÖNCE, SANKİ GİDECEĞİNİ BİLİYOR GİBİYDİ"

Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı GÜNAYDIN'a anlattı. Nermin Bezmen "Tolga bana aşık, sadık, sevgi dolu, verici, düşünceli, şefkatli ve bunca çürümenin yaşandığı dünyada sapasağlam ve omurgalı bir duruş sergiledi. Benim için çok özeldi. Onu hayatının tüm acı, hüzün ve kırgınlıklarını unutturmak üzere sevdim. Hassas ve kırılgan bir tabiatı vardı." İşte usta oyuncunun son sözleri…

En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan sevilen oyuncunun eşi Nermin Bezmen, Savacı'nın vefatının ardından duygularını şöyle paylaştı:

"Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. O benim eşim, hayat arkadaşımdı. Öğlene doğru vefat etti. Eşimi vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak. Yüreğim yangın yeri.

En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. Senin kadar beni mutlu eden kimse olmadı. Sana ilk günden beri aşığım ve hep aşık kalacağım' dedi.

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