En acı veda! ABD’de vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım!

Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'ya böyle veda etti:
Canım sevdiceğim Tolga'cığımın Yaradan'a yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolga'cığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum!