Giriş Tarihi: 24.08.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
07:55
En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! “Kardeşler ama hiç benzemiyorlar”
Unutulmaz Kemal Sunal filleri her zaman ilgi ile takip ediliyor. Son olarak "En Büyük Şaban" filmi sosyal medyada gündem oldu. Filmde Kemal Sunal'ın partneri gözleri görmeyen çiçekçi bir kız… Güzel oyuncunun aslında ablanın da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince adeta şoke olacaksınız. İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve ünlü ablası...