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Haberler Galeri En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! “Kardeşler ama hiç benzemiyorlar”
Giriş Tarihi: 24.08.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 07:55

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! “Kardeşler ama hiç benzemiyorlar”

Unutulmaz Kemal Sunal filleri her zaman ilgi ile takip ediliyor. Son olarak "En Büyük Şaban" filmi sosyal medyada gündem oldu. Filmde Kemal Sunal'ın partneri gözleri görmeyen çiçekçi bir kız… Güzel oyuncunun aslında ablanın da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince adeta şoke olacaksınız. İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve ünlü ablası...

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! Kardeşler ama hiç benzemiyorlar

Kemal Sunal'ın sevilen filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncunun meğer ablası da ünlüymüş…

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! Kardeşler ama hiç benzemiyorlar

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. En Büyük Şaban yeniden ekrana gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! Kardeşler ama hiç benzemiyorlar

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! Kardeşler ama hiç benzemiyorlar

İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası...

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı bakın kimin kardeşi çıktı! Kardeşler ama hiç benzemiyorlar

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kız Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun da kardeşi...

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