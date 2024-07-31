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Haberler Galeri En Büyük Şaban'ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:52

En Büyük Şaban'ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!

Yaz aylarının en keyif veren şeylerinden biri de hiç kuşkusuz televizyon ekranlarında Yeşilçam rüzgarları esmesi... Dizi ve programların sezon finali yapmasıyla birlikte yerlerini film kuşakları aldı. Yerli - yabancı filmler arasında gönlümüzün efendisi tabi ki Yeşilçam... Özellikle Kemal Sunal filmleri 7'den 70'e herkesi kırıp geçirmeye devam ediyor. Son olarak En Büyük Şaban filmi ilgi odağı oldu. Filmde Kemal Sunal'a, gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız eşlik ediyor. İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası... Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve ünlü ablası...

En Büyük Şaban’ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!

Kemal Sunal'ın ünlü filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun meğer ablası da çok ünlüymüş...

En Büyük Şaban’ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. En Büyük Şaban yeniden ekrana gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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En Büyük Şaban’ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

En Büyük Şaban’ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!

İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası...

En Büyük Şaban’ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kız Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun da kardeşi...

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