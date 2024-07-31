Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:52
En Büyük Şaban'ın gözleri görmeyen çiçekçi kızı meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş! İki kardeş bu kadar benzemez!
Yaz aylarının en keyif veren şeylerinden biri de hiç kuşkusuz televizyon ekranlarında Yeşilçam rüzgarları esmesi... Dizi ve programların sezon finali yapmasıyla birlikte yerlerini film kuşakları aldı. Yerli - yabancı filmler arasında gönlümüzün efendisi tabi ki Yeşilçam... Özellikle Kemal Sunal filmleri 7'den 70'e herkesi kırıp geçirmeye devam ediyor. Son olarak En Büyük Şaban filmi ilgi odağı oldu. Filmde Kemal Sunal'a, gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız eşlik ediyor. İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası... Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali ve ünlü ablası...