En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal...

'Kim Milyoner Olmak İster?'de bazen son derece mütevazı yarışmacılar büyük ödüllere ulaşıyor, kimi zaman da anlı şanlı akademisyenler ilk sorularda sapır sapır dökülüyor. Bu yarışmada herkes ter döküyor. Ama biri var ki, eminim ekran başında yarışmacılardan daha fazla ter döküyordur. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal... Niye mi? Anlatayım: Yarışmaya katılan bazı kadın yarışmacılar, yakışıklı sunucuya övgüler yağdırıyor. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde Kenan İmirzalıoğlu'nu ve Sinem Kobal'ı kaleme aldı. İşte o yazı…