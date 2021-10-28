Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 07:17

En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal...

'Kim Milyoner Olmak İster?'de bazen son derece mütevazı yarışmacılar büyük ödüllere ulaşıyor, kimi zaman da anlı şanlı akademisyenler ilk sorularda sapır sapır dökülüyor. Bu yarışmada herkes ter döküyor. Ama biri var ki, eminim ekran başında yarışmacılardan daha fazla ter döküyordur. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal... Niye mi? Anlatayım: Yarışmaya katılan bazı kadın yarışmacılar, yakışıklı sunucuya övgüler yağdırıyor. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde Kenan İmirzalıoğlu'nu ve Sinem Kobal'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ
En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal...

Atv'nin efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon da izleyicisini hem heyecandan heyecana koşturuyor, hem de bilgi dağarcıklarını doldurmaya devam ediyor.

En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal...

Bazen son derece mütevazı yarışmacıların büyük ödüllere ulaştığını görüyoruz. Kimi zaman da anlı şanlı akademisyenlerin, ışıltılı kariyerlere sahip kişilerin ilk sorularda sapır sapır döküldüklerine şahit oluyoruz. Ama yarışmacıların tümünün zorlandığını, ter döküğünü söyleyebiliriz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal...

Biri var ki, eminim ekran başında yarışmacılardan daha fazla ter döküyordur. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal... Niye mi? Anlatayım:

En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal...

Yarışmaya gelen hemen her kadın yarışmacı, yakışıklı sunucuya övgüler yağdırıyor. Yarışmaktan ziyade onunla tanışmak, aynı havayı solumak için geldiklerini itiraf ediyorlar.

En büyük stresi o yaşıyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal...

Hatta içlerinden bazıları, komplimanlarını bir adım ileri götürerek adeta onunla flört etmeye çalışıyor. Kenan ise bu 'atakları' ustaca savuşturuyor.

SON DAKİKA