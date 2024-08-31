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Haberler Galeri En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 14:16

En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...

TC Candler her yıl 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' ve 'Dünyanın En Güzel 100 Erkeği' listesini yayınlıyor. Bu liste hazırlanırken pek çok farklı ölçüt dikkate alınırken, kullanıcı oyları da bir hayli önem taşıyor. Şirket son olarak hazırladığı 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesinde Türkiye'den de üç güzele yer verdi. İşte dünyanın en güzel 100 kadını listesi…

En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...

TC Candler dünyanın en güzel 100 kadını listesini yayınladı. Listenin ilk sırasına ise Victoria Secret'in meleği oturdu. Öte yandan üç Türk güzel de dünyanın en güzel kadınları listesinde kendine yer buldu. İşte dünyanın en güzel 100 kadını...

En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...

55. Mina, Japon şarkıcı

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En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...

54. Melissa Barrera, Meksikalı aktris ve şarkıcı

En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...

53. Hande Erçel, Türk oyuncu

En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...

52. Pokimane, Kanadalı Twitch yayıncısı

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