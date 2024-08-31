Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
14:16
En güzel 100 kadını açıkladılar! Listedeki Türk güzeller dünyanın gündemine oturdu...
TC Candler her yıl 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' ve 'Dünyanın En Güzel 100 Erkeği' listesini yayınlıyor. Bu liste hazırlanırken pek çok farklı ölçüt dikkate alınırken, kullanıcı oyları da bir hayli önem taşıyor. Şirket son olarak hazırladığı 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesinde Türkiye'den de üç güzele yer verdi. İşte dünyanın en güzel 100 kadını listesi…