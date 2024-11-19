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Haberler Galeri En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı'nın son hali...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:57

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı'nın son hali...

Yayınlandığı dönemde izleyiciyi kahkahaya boğan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri merak konusu oldu. Kimiler artık aramızda yokken kimileri de adeta sırra kadem bastı. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, 2021 yılında anne oldu. Fazla kilolarından kurtulan Jale Azaklı'nın değişimi muhteşem oldu. En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son hali...

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı’nın son hali...

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' dizisi tekrarlarıyla hala izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı’nın son hali...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor.

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı’nın son hali...

Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı’nın son hali...

En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı fazla kilolarından da kurtuldu,

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı’nın son hali...

En Son Babalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in kızı Burger Ceren'i canlandıran Jale Azaklı'nın değişimi muhteşem oldu.

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