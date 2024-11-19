En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı’nın son hali...

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
11:57
Yayınlandığı dönemde izleyiciyi kahkahaya boğan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri merak konusu oldu. Kimiler artık aramızda yokken kimileri de adeta sırra kadem bastı. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, 2021 yılında anne oldu. Fazla kilolarından kurtulan Jale Azaklı'nın değişimi muhteşem oldu. En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son hali...