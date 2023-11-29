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Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:03

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i incecik oldu! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i. Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı fazla kilolarından da kurtuldu, İşte değişimi muhteşem olan En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın son hali...

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i incecik oldu! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' dizisi tekrarlarıyla hala izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i incecik oldu! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor.

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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i incecik oldu! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i incecik oldu! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...

En Son Babalar Duyar dizinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 2021 yılında anne olan Jale Azaklı fazla kilolarından da kurtuldu,

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i incecik oldu! Kilolarından kurtulan Jale Azaklı şimdi evli, mutlu, çocuklu...

En Son Babalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in kızı Burger Ceren'i canlandıran Jale Azaklı'nın değişimi muhteşem oldu.

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