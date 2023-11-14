Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
07:22
'Enerji' çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!
Dilan Polat'ın 'Enercii' isimli şarkısı 100 milyon izlenme sayısını geçti. Polat'ın, 5 milyon lira kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. 'Enerji' çalıntı mı? Geçtiğimiz yıllarda TV'de yayınlanan bir yarışma programına katılan İsmail Yılmaz, Polat'ın dillere dolanan 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti.