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Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:22

'Enerji' çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!

Dilan Polat'ın 'Enercii' isimli şarkısı 100 milyon izlenme sayısını geçti. Polat'ın, 5 milyon lira kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. 'Enerji' çalıntı mı? Geçtiğimiz yıllarda TV'de yayınlanan bir yarışma programına katılan İsmail Yılmaz, Polat'ın dillere dolanan 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti.

ÖMER KARAHAN
’Enerji’ çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!

Dilan Polat'ın tutuklanması sonrası içimiz dışımız oldu enerji... Sosyal medyada yapılan her caps, her paylaşım 'Enercii' şarkısı ile paylaşılır oldu. Hal böyle olunca enerji aşağı enerji yukarı yuvarlanıp gidiyoruz.

’Enerji’ çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!

Şimdi bu enerji konusu ile ilgili değişik bir iddia ortaya atıldı.

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’Enerji’ çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!

Milyonlarca dinlenen Dilan Polat'ın 'Enercii'si meğer başkasına aitmiş.

’Enerji’ çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!

Katıldığı bir televizyon programında üne kavuşan enerji terapisti İsmail Yılmaz...

’Enerji’ çalıntı mı? Enerji İsmail patladı: Dilan Polat sloganımı çaldı!

O programda dilinden düşürmediği kelime nedeniyle adı Enerji İsmail'e çıkmıştı. Yılmaz, Dilan Polat'a sitem etti.

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