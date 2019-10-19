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  • Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

'ten kardeş desteği! Bir de ’i görün!

Şöhreti sınırlarını aşan , yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Engin Akyürek'in bu halleri 'Türkiye'nin gibi, ailesinin de starı Engin' dedirtti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı. Oyuncu, kardeşi 'in memleketleri 'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:52
Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

Oyuncu , kardeşinin düğününün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı; gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Engin Akyürek'in eğlenceli anları da sosyal medyaya yansıdı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. İşte Engin Akyürek'in kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

NESLİHAN ATAGÜL

Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

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