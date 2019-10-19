Engin Akyürek'ten kardeş desteği! Bir de Eren Akyürek’i görün!

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, yine gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek kardeşinin düğününe katılıp tüm akrabalarıyla halay çekti. Engin Akyürek'in bu halleri 'Türkiye'nin gibi, ailesinin de starı Engin' dedirtti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı. Oyuncu, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.