Engin Altan Düzyatan: Keskin duygulardan uzaklaşalı çok uzun zaman oldu!

-Öncelikle "Dünya Varmış" filminin vizyona girmesine çok az kaldı. Neler hissediyorsunuz, neler bekliyor bizi?

Çok heyecanlıyız her şeyden önce. Çok değişik bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Ve çok zengin bir kadromuz var. Dünyanın sonu geldiğinde kendilerini güvenli bir otele alan insanlar ve onlara hizmet eden insanların arasında geçen bir hikaye. Distopik bir hikaye gibi başlayıp aslında içinde çok ciddi komedi ögeleri barındıran macera komedi türünde diyebileceğimiz bir iş. Bodrum'da çekimlerimizi tamamladık; yaklaşık bir ay, bir ayı biraz geçkin bir sürede çektik işi. Biz çekerken gerçekten çok heyecanlıydık çünkü çok alışık olduğumuz bir tarz değil. Çok gördüğümüz bir tarz da değil sinemalarda ya da genel olarak sinema filmlerinde. O yüzden de heyecanlıyız yeni bir tür olduğu için. Bakalım artık gişeyi bekliyoruz ve gişedeki karşılığını göreceğiz.

BİR ÖNCEKİ İŞİM BİR SONRAKİ İŞİMİ ANDIRMASIN PEŞİNDEYİM

-Ülkemizde pek denenmemiş, sizi de görmeye alışık olmadığımız bir tür; ilk senaryo geldiğinde ne düşündünüz, sizi kabul etmeye iten sebep ne oldu?

Ben farklı işlerde olmayı seviyorum. Bir önceki işim bir sonraki işimi andırmasın peşindeyim biraz. O yüzden de bu işi ilk elime aldığımda, ilk 10 sayfayı okuduğumda bambaşka bir hikayeyle karşılaştım ve açıkçası çok heyecanlandırdı beni. Daha sonrasında da içindeki o macera ve komedi ögelerini gördükçe şimdiye kadar hiçbir bir komedi filminde oynamamıştım, o yüzden de bir tür değişikliği yapayım, biraz komedi deneyeyim dedim, oradan yola çıktım açıkçası. Senaryoyu bitirir bitirmez de zaten Ali Adnan'ı aradım ve "Hadi ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ne zaman yapacağız, bir buluşalım" diye. Sonrasında da buluştuk ve üzerine konuştuk. Daha öncesinde beraber çalışma fırsatımız da oldu senaryo üzerinde. Yaklaşık bir 8-9 ay önce gelmişti bana senaryo filmin başlama tarihinden. Onlar yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyorlarmış zaten üzerinde. Üzerinde biz de 6-7 ay vakit geçirebildik. O yüzden sadece oyuncu olarak içinde olduğum bir proje değil yaratılış sürecinde de içinde olduğum bir proje oldu. Öyle olunca biraz daha sahipleniyorsun tabii hikayeyi. Ve çok değişik bir hikayeydi, şimdi de çıkardık ortaya. Gerçekten de örneğine rastlamadığımız bir iş oldu. Ben çok keyif alıyorum seyrederken filmi.