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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan'a güzel eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:31

Engin Altan Düzyatan'a güzel eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştiren ve mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan 44 yaşına bastı. Evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü çift, magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, aile yaşantısı ile övgüleri topluyor. Yeni yaşında Engin Altan Düzyatan'a eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik kutlama geldi. Neslişah Alkoçlar "Kalbine, merhametine, ruhuna, babalığına aşık olduğum…" dediği eşinin doğum gününü gün batımında çekilmiş aşk pozlarıyla kutladı.

Engin Altan Düzyatan’a güzel eşi Neslişah Alkoçlar’dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Engin Altan Düzyatan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor. Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti mutluluklarını Emir Aras ve Alara adını verdikleri 2 çocuğuyla taçlandırmıştı.

Engin Altan Düzyatan’a güzel eşi Neslişah Alkoçlar’dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Engin Altan Düzyatan ile sosyetik eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'da aşka geldi.

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Engin Altan Düzyatan’a güzel eşi Neslişah Alkoçlar’dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Basında yer almayı pek tercih etmieyen Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı. Neslişah Alkoçlar, 44 yaşına giren Engin Altan Düzyatan ile peş peşe pozlarını yayınladı.

Engin Altan Düzyatan’a güzel eşi Neslişah Alkoçlar’dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Neslişah Alkoçlar "Kalbine, merhametine, ruhuna, babalığına aşık olduğum…" dediği eşinin doğum gününü gün batımında çekilmiş aşk pozlarıyla kutladı.

Engin Altan Düzyatan’a güzel eşi Neslişah Alkoçlar’dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Öte yandan Aslışah Alkoçlar Demirağ da eniştesinin doğum gününü yağtığı bu paylaşım ile kutladı.

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