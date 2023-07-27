Engin Altan Düzyatan’a güzel eşi Neslişah Alkoçlar’dan romantik kutlama! Gün batımında aşk pozları...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:31

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştiren ve mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan 44 yaşına bastı. Evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü çift, magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, aile yaşantısı ile övgüleri topluyor. Yeni yaşında Engin Altan Düzyatan'a eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik kutlama geldi. Neslişah Alkoçlar "Kalbine, merhametine, ruhuna, babalığına aşık olduğum…" dediği eşinin doğum gününü gün batımında çekilmiş aşk pozlarıyla kutladı.