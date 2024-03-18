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Haberler Galeri Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 06:36

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi ortalığı karıştırdı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte olayın merak edilen tüm detayları…

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Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

SABAH o iddianameye ilişkin yeni detaylara ulaştı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın ifadesinde, "Sezgin Polat, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dediği öğrenildi. Şüpheli Engin Polat ise bu iddiaları yalanladı.

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıkmış, 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti, Sezgin Polat ve 5 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

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