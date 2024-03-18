Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!

SABAH o iddianameye ilişkin yeni detaylara ulaştı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın ifadesinde, "Sezgin Polat, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dediği öğrenildi. Şüpheli Engin Polat ise bu iddiaları yalanladı.