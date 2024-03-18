Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
06:36
Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat suikast karşılığı bayilik teklif etmiş! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında kan donduran ifadeler!
Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi ortalığı karıştırdı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte olayın merak edilen tüm detayları…