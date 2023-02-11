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Haberler Galeri Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:52

Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Türkiye'ye asrın felaketini yaşatan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'daki ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yardım mesajları gelirken Demet Akalın da yakınlarına dair bir mesaj paylaşmıştı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, öldüğü sandığı akrabalarını bulduğunu açıklamıştı. Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini çok etkiledi. Enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun anlattıklarını paylaşan şarkıcı duygu yüklü anlar yaşadı. İşte tüyleri diken diken eden olay…

Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Enkaz altında kalan insanlar için umutlar tükenmedi, altıncı günde güzel haberler de geliyor. Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. İşte duyanları çok etkileyen o paylaşımı…

Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çok etkiledi. Akalın, olayı takipçilerine böyle aktardı…

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Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

'Enkazdan sağ çıkarılan çocuk ambulansa alınıyor hemşire müdahale ediyor. Ağlayarak soruyor çocuğa söyle bakalım sana ne vereyim su mu çikolata mı istersin?

Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

Çocuk yok ben hiç acıkmadım ki… Çok güzel bir abla geldi bana yemek yedirdi su içirdi benimle hep oynadı merak etme kurtulacaksın dedi ve siz gelince gitti demiş. Melek kızım o melek…'

Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

Demet Akalın, etkileyici paylaşımına 'Rabbim sen büyüksün' notunu ekledi. Akalın'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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