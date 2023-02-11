Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:52

Enkaz altından çıkarılan çocuğun anlattıkları tüyleri diken diken yaptı! Demet Akalın paylaştı! ‘Çok güzel bir abla geldi bana…’

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Türkiye'ye asrın felaketini yaşatan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'daki ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yardım mesajları gelirken Demet Akalın da yakınlarına dair bir mesaj paylaşmıştı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, öldüğü sandığı akrabalarını bulduğunu açıklamıştı. Demet Akalın'ın son paylaşımı takipçilerini çok etkiledi. Enkaz altından çıkarılan küçük bir çocuğun anlattıklarını paylaşan şarkıcı duygu yüklü anlar yaşadı. İşte tüyleri diken diken eden olay…